Figyelem: ezt kell tudni a családi autók biztonságáról!

A kínai Chery konszern egyszerre több márkával próbálja meghódítani az európai kontinenst, az Omoda lendületes megjelenésű SUV-okat kínál, a Jaecoo a klasszikus szabadidő-autó vonalat követi, a Chery-nek a biztonságos családi autó jutott (ne feledkezzünk el az Exeed-Exlantix testvérmárkákról, a Lepas-ról, netán a spanyol Ebro-ról vagy a Freelander-ről). Nem csak a folyamatosan pittyegő vezetéstámogató rendszerek jelentik a biztonságot, vagy az EuroNCAP törésteszt által tanúsított fizikai védelem. A Chery számára az a biztonságos autó, ami nem csak a hétköznapok kihívásainak, de esetenként extrém kihívásoknak is ellenáll.

Meg se kottyant a 24 órás tengervízben áztatás a családi autó nagyfeszültségű akkumulátorának

Fotó: Lővei Gergely

Extrém körülmények között vizsgázik a családi autó

A Fekete-tenger partján végzett Deep Sea Challenge során villámárvizet szimuláltak azzal, hogy az autóból kiszerelt nagyfeszültségű akkumulátort 24 órára a tengervíznél kétszer sósabb vizet tartalmazó tartályba merítették. Mit szimulál ez a teszt? Például az erős szél hatására kiönt a tenger, és a parton parkoló autók tengelyig elmerülnek, de lehet, hogy egy villámárvíz miatt kerül víz alá a padló alatt lévő akkumulátor. Nem csak az akkumulátorház épségét nézték, az elektromos csatlakozókat úgy védték, hogy levágott kábeleket dugtak oda, nem volt semmi extra szigetelőszalag. Mivel a világon többfelé már végrehajtottak hasonló tesztek (édesvíz, 60 órás időtartam), senkit nem ért meglepetésként, hogy az akkumulátor kibírta a lemerülést. A nyomásesés-alapú szivárgásvizsgálatnál 8,067 Pa/perc értéket mértek, ami jelentősen elmarad a jogszabályokban megengedett 31 Pa/perctől. Az elektromos csatlakozásnál nem volt nyoma vízbeszivárgásnak, az csatlakozók és a ház között mért 500 Ohm-ot meghaladó ellenállás bizonyította, hogy minden rendben van az elektromos résszel. Újdonság volt, hogy ezzel a víz alól kiszedett akkumulátorral hajtották végre az ütésvizsgálatot.

Nyoma maradt a védőlemezen a 25 cm-es padkáról való leugratásnak, de az akkumulátor nem sérült

Fotó: Lővei Gergely

A szakemberek a tesztek után pár perc alatt visszaszerelték a plug-in hibrid Chery Tiggo 9-es padlója alá a 34,46 kWh kapacitású telepet, majd az autó ment is a rögtönzött rámpára. A 25 cm-es eséssel azt utánozták, amikor egy magasabb padkáról meggondolatlanul hajt le az ember. Az autó alatti kamerák még szikrákat is rögzítettek, kívülről csak a koppanást lehetett hallani. A fényezett perem jól látható nyomokat hagyott az akkumulátor nagyszilárdságú acélból készített védőburkolatán, de magukat a cellákat már nem érte el a deformáció – persze egy ilyen ütés után muszáj ellenőriztetni az akkumulátort/kijavíttatni a sérülést, mert a valós életben nem ilyen sima a szegélykövekből összeállított perem. A Chery komolyan gondolja a biztonságos családi autó szerepet.