Vissza a jövőbe! Nincs szüksége utakra ennek a DeLorean-nek

Idén novemberben indul a nemzetközi Airspeeder nevű versenysorozat, ahol repülőautók versenyeznek. Az Egyesült Államokat elsőként a DeLorean Airspeeder Team képviseli majd, mivel az autógyártásban egyelőre nem jeleskedő, az északír autógyártó névjogait megvásároló texasi vállalkozás a projekt mögé állt. Ennek a DeLorean-nek tehát tényleg nincs szüksége utakra, igaz, vajmi kevés köze van a Vissza a jövőbe filmekből megismert DMC-12-eshez.

Repülőautó-versenysorozatan indul a mozivásznon repülőautóként megismert DeLorean jogtulajdonosa

Fotó: DeLorean

Csak a második szezonra lesz kész a DeLorean saját repülőautója

A texasi DeLorean Motor Company 2022-ben mutatta be villanyautóit, amelyekkel kapcsolatban az elmúlt 4 évben nem történt érdemi előrelépés, ehhez képest most a pénzt az Airspeeder csapatra költik – vagy az Airspeeder sorozat próbálja a jól hangzó névvel a saját népszerűségét javítani? A 2026-27-es szezonban az Airpseeder Mk3C-vel indulnak, aminek csak a grafikáját alakítják ki, csak a 2027-28-as szezonban akarnak saját eVTOL-lel rajthoz állni. Utóbbi fejlesztésébe felsőoktatási intézményeket vonnak be, a University of California, a UC Berkeley és a Georgie Tech jelezte részvételét a projektben. Ahhoz képest, hogy novemberben rendezik az első versenyt, a DeLorean Airspeeder Team még nem készült el a végleges megjelenéssel, és a csapattagok-pilóták személye sem ismert. Csak nehogy a saját autó sorsára jusson a DeLorean repülőautó projekt...