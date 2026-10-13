Elesett az M0-s autóút, egy héten át garantált a hatalmas dugó!

Október 13-án kedden megkezdődtek az M0-s autóúton a Deák Ferenc híd (1990-ben átadott északi felének) részleges felújítási munkálatai, emiatt az M1-es sztráda irányába vezető oldalon két forgalmi sávot le kellett zárni. Emiatt egy teljes héten át, egészen október 20-ig a tranzitforgalomban és az agglomerációból közlekedők komoly próbatételre számíthatnak.

Fotó: Google Maps

Mindez már a munkálatok első reggelén bebizonyosodott, ugyanis a sávlezárásokkal érintett szakasznál, vagyis a 17-es (Szigethalom-Tököl) és a 14-es (Érd-Budafok) csomópontok között, illetve azok előtt több kilométeren át hatalmas dugó alakult ki. Már az M0-M5 csomóponttól lépésben araszolt a forgalom, és a következő napokban ennél aligha lehet jobbra számítani.