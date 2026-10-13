Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vége: azonnali hatállyal menesztették Görög Zita férjét

Rendkívüli

Rosszul lett egy diáklány Sopronban, mentőhelikopter vitte kórházba

autós hír

Elesett az M0-s autóút, egy héten át garantált a hatalmas dugó!

53 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hídfelújítás miatt lezártak két sávot, már az első nap reggelén több kilométeres volt a torlódás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírdugóM0-s hídM0-ás autóúttorlódás

Október 13-án kedden megkezdődtek az M0-s autóúton a Deák Ferenc híd (1990-ben átadott északi felének) részleges felújítási munkálatai, emiatt az M1-es sztráda irányába vezető oldalon két forgalmi sávot le kellett zárni. Emiatt egy teljes héten át, egészen október 20-ig a tranzitforgalomban és az agglomerációból közlekedők komoly próbatételre számíthatnak. 

Fotó: Google Maps

Mindez már a munkálatok első reggelén bebizonyosodott, ugyanis a sávlezárásokkal érintett szakasznál, vagyis a 17-es (Szigethalom-Tököl) és a 14-es (Érd-Budafok) csomópontok között, illetve azok előtt több kilométeren át hatalmas dugó alakult ki. Már az M0-M5 csomóponttól lépésben araszolt a forgalom, és a következő napokban ennél aligha lehet jobbra számítani.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!