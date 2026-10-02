Videón a horrorfilmbe illő baleset: átmentek a motoroson, majd jött a nem várt fordulat

Vologda városában a Csernisevszkij és Gorkij utcán kereszteződésénél akart jobbra fordulni annak rendje és módja szerint a jobb szélső sávból a Gazella kisteherautó. Azonban egy motorkerékpáros fejében valamiért jó ötletnek tűnt, a jobbra kanyarodó járművet jobbról megelőzni, csak aztán elfogyott alóla az út. Térfigyelő kamera rögzítette, ahogy nekiütközik a kisteherautó oldalának, majd ahogy tovább csúszik, a jobbra forduló jármű hátsó kereke alá kerül, és az áthajt rajta.

Videón a baleset

Az ember azt gondolná, hogy még a legjobb protektor se véd az ilyen jellegű erőhatás ellen, hiszen még terhelés nélkül is bő fél tonna jut egy-egy hátsó kerékre, de a motorkerékpáros egyszerűen feláll és visszasétál a felborult járművéhez. Ránézésre nincs nagy baja, de azért egy-két kék-zöld foltra biztos számíthat a motoros baleset után.

