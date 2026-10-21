Elszabadult a pokol, amikor sörért indult a szekszárdi BMW-s

Fotó: police.hu

Szemmel láthatóan ittasan, négy doboz sörrel a kezében távozott a boltból és ült autóba egy férfi Szekszárdon, ám vesztére meglátta egy szolgálaton kívüli rendőr, aki azonnal erősítést kért, majd a fekete BMW E39-es után eredt. Idővel a járőrök megpróbálták igazoltatni a sofőrt, ám ő nagy sebességgel továbbhajtott, és más közlekedőket is veszélybe sodort a Tolna megyei városban. Ezután egy szűk utcában próbálták megállítani, mire majdnem elgázolta a rendőröket, és az ámokfutás csak akkor ért véget, amikor a szekszárdi BMW-s nekiütközött egy út szélén parkoló Cupra autónak, majd kiszakadt bal hátsó kerékkel, keresztbe fordulva megállt az úton.

Fotó: police.hu

Ekkor a rendőrök elfogták a könnyebben megsérült sofőrt, és rögtön meg is fújatták vele a szondát, mely persze igen magas értéket mutatott. Felmerült annak gyanúja, hogy az italozás mellett drogokat is fogyasztott vezetés előtt, amit a gyorsteszt is alátámasztott, ráadásul a kocsiban nyugtatókat és felbontott dobozos altatót is találtak. Tovább rontja a 32 éves férfi helyzetét, hogy korábban (szintén ittas vezetés miatt) már bevonták a jogosítványát, most pedig egyebek mellett hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés miatt is büntetőeljárás indul ellene. Azonnal őrizetbe vették, és az ámokfutása miatt évekre börtönbe kerülhet.