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Rendkívüli

Orbán Viktor a Bayer Show-ban értékeli a választás óta eltelt fél évet – élőben az Origón!

Rendkívüli

Lemondott Borkai Zsolt: nem akar tovább statiszta lenni

idióta sofőr

Ennyi idióta sofőrt még nem láttunk Magyarország útjain - videón a nem mindennapi esetek!

27 perce
Olvasási idő: 2 perc
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A közlekedési kihágás szinte minden műfaja képviseltette magát a múlt hónapban. Sajnos, mindez idehaza történt!
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Egy komplett akciófilmre elegendő anyagot rögzítettek a fedélzeti kamerák az elmúlt hónapban, az élénk fantázia is kevés a különböző szituációk érzékeltetéséhez. Vakon előzés, piroson áthajtás, agresszió és rolleres mutatványok alkotják a merítés legjavát, a csúcsprodukció azonban jármű nélkül történt!

Nincs rá magyarázat!

Egy férfi az M0-ás autóút zajvédő falának tetején lépkedett vidáman, ezzel alighanem látatlanba odaítélhetnénk neki a Darwin-díjat. Szomorú, hogy sokan végig sem gondolják a helyzet súlyosságát, legyen az autósofőr, motoros, rolleres vagy éppen gyalogos!

 

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