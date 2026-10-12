Ennyi idióta sofőrt még nem láttunk Magyarország útjain - videón a nem mindennapi esetek!

Egy komplett akciófilmre elegendő anyagot rögzítettek a fedélzeti kamerák az elmúlt hónapban, az élénk fantázia is kevés a különböző szituációk érzékeltetéséhez. Vakon előzés, piroson áthajtás, agresszió és rolleres mutatványok alkotják a merítés legjavát, a csúcsprodukció azonban jármű nélkül történt!

Nincs rá magyarázat!

Egy férfi az M0-ás autóút zajvédő falának tetején lépkedett vidáman, ezzel alighanem látatlanba odaítélhetnénk neki a Darwin-díjat. Szomorú, hogy sokan végig sem gondolják a helyzet súlyosságát, legyen az autósofőr, motoros, rolleres vagy éppen gyalogos!