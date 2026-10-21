Ez nagyot fog szólni: újabb kínai autómárka érkezik Magyarországra!

Fotó: iCAUR Global

Folytatódik a kínai autómárkák európai offenzívája, aminek keretében kijelölték a jövő év elején hazákban is márkakereskedői hálózattal piacra lépő iCAUR vezérképviseletét. Ez nem más lesz, mint a Grand Automotive East Kft., amely a korábban repülőrajtot vett Chery importjáért felelős. Nem volt véletlen a magyarországi cégválasztás, hiszen a Vuhu városában alapított iCAR (nyugati exportnál iCAUR) márka a Chery Automobile konszernhez tartozik, és a trendeknek megfelelően az „új energiás”, vagyis külső áramforrásból tölthető modelleket forgalmaz; a belépőt érdekes, a régi Beijing B12 dzsipek formája által ihletett elektromos SUV-ok jelentik.

Fotó: iCAUR Global

Ám úgy tűnik, nem ezekre fókuszál Magyarországra érkezésekor fiatal (2023-ban alapított) autómárka, hanem egy nagyobb méretű, 5,06 méter hosszú SUV-ra, melynek formavilágát láthatóan a Land Rover Defender és főleg a Toyota Land Cruiser ihlette; az offroaderek iskoláját követve kívül hordozza a pótkerekét. Ugyanakkor nem vérbeli alvázas terepjáró, hanem főleg közútra szánt szabadidőautó érdekes, hatótáv-növelős hibrid hajtással (egy benzines- és két villanymotorral, közel 450 lóerővel). Így az ígéretek szerint a villanyautók dinamikáját ötvözi a gyors tankolások lehetőségével – várhatóan heteken belül kiderül, hogy milyen áron.