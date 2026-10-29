Ezeknél a használt autóknál a legnagyobb az esély, hogy taxik voltak

Ez az egykor német taxiként szolgáló Volkswagen Touran is lehet, hogy már Magyarországon fut

Fotó: Volkswagen

A használt autók piacára kerülő járművek egy részét korábban munkaeszközként használták, például taxiként, bérautóként, áruszállításra vagy egyéb üzleti célokra. Ezek az autók első ránézésre átlagos magánautóknak tűnhetnek, de ha néhány év alatt több százezer kilométert tettek meg, az jelentős kopást okozhat a különböző mechanikus alkatrészekben. Legújabb tanulmányában a carVertical azt vizsgálta meg, mennyire gyakoriak az intenzíven használt járművek a magyar piacon, és mely modellek emelkednek ki leginkább ebből a szempontból.

Az intenzíven használt autók jobban kopnak

Egy jármű kilométeróra-állása sokat elárul annak állapotáról. A magas futásteljesítményű autóknál nagyobb mértékben kophatnak a fékek, a futómű és a kormányzás elemei, a motor és a sebességváltó alkatrészei, a kuplung, az ülések, az ajtókilincsek, a pedálok, a kormánykerék, valamint az utastér burkolatai.

A tanulmányban intenzíven használt járműnek számít az az autó, amelynek éves futásteljesítménye meghaladja a 36 ezer kilométert, vagyis havi háromezer kilométernél többet tesz meg. A carVertical felhasználói által Magyarországon 2025–2026-ban ellenőrzött járművek 6,6%-a tartozott ebbe a kategóriába, vagyis minden 15. autó.

A taxiként, fuvarszolgáltatásra vagy személy-, illetve áruszállításra használt járművek idejük nagy részét városi környezetben töltik. A folyamatos gyorsítás és fékezés, a járó motorral való várakozás, a rövid távú utak, az utasok gyakori ki- és beszállása, valamint az áruk rendszeres be- és kirakodása fokozott terhelést jelent a motor, a futómű, az utastér, a sebességváltó és más alkatrészek számára.

Magyarországon ezeket a típusokat használják a legintenzívebben

A carVertical tanulmánya azt is feltárta, hogy Magyarországon mely modelleknél fordul elő leggyakrabban intenzív használat. A cég által Magyarországon ellenőrzött járművek közül a Volkswagen Touran emelkedett ki leginkább: a Touranok 27,2%-a lépte át az évi 36 ezer kilométeres határértéket. Ezt a Volkswagen Arteon követte 21%-kal, majd a Ford Kuga 17,5%-kal, a Skoda Octavia 16%-kal és a Skoda Superb 15,6%-kal.