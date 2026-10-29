Ezeknél a használt autóknál a legnagyobb az esély, hogy taxik voltak

A használt autók piacára kerülő járművek egy részét korábban munkaeszközként használták, például taxiként, bérautóként, áruszállításra vagy egyéb üzleti célokra. Ezek az autók első ránézésre átlagos magánautóknak tűnhetnek, de ha néhány év alatt több százezer kilométert tettek meg, az jelentős kopást okozhat a különböző mechanikus alkatrészekben. Legújabb tanulmányában a carVertical azt vizsgálta meg, mennyire gyakoriak az intenzíven használt járművek a magyar piacon, és mely modellek emelkednek ki leginkább ebből a szempontból.
Az intenzíven használt autók jobban kopnak
Egy jármű kilométeróra-állása sokat elárul annak állapotáról. A magas futásteljesítményű autóknál nagyobb mértékben kophatnak a fékek, a futómű és a kormányzás elemei, a motor és a sebességváltó alkatrészei, a kuplung, az ülések, az ajtókilincsek, a pedálok, a kormánykerék, valamint az utastér burkolatai.
A tanulmányban intenzíven használt járműnek számít az az autó, amelynek éves futásteljesítménye meghaladja a 36 ezer kilométert, vagyis havi háromezer kilométernél többet tesz meg. A carVertical felhasználói által Magyarországon 2025–2026-ban ellenőrzött járművek 6,6%-a tartozott ebbe a kategóriába, vagyis minden 15. autó.
A taxiként, fuvarszolgáltatásra vagy személy-, illetve áruszállításra használt járművek idejük nagy részét városi környezetben töltik. A folyamatos gyorsítás és fékezés, a járó motorral való várakozás, a rövid távú utak, az utasok gyakori ki- és beszállása, valamint az áruk rendszeres be- és kirakodása fokozott terhelést jelent a motor, a futómű, az utastér, a sebességváltó és más alkatrészek számára.
Magyarországon ezeket a típusokat használják a legintenzívebben
A carVertical tanulmánya azt is feltárta, hogy Magyarországon mely modelleknél fordul elő leggyakrabban intenzív használat. A cég által Magyarországon ellenőrzött járművek közül a Volkswagen Touran emelkedett ki leginkább: a Touranok 27,2%-a lépte át az évi 36 ezer kilométeres határértéket. Ezt a Volkswagen Arteon követte 21%-kal, majd a Ford Kuga 17,5%-kal, a Skoda Octavia 16%-kal és a Skoda Superb 15,6%-kal.
Ezeket a modelleket praktikus kialakításuk, hatékonyságuk és nagy futásteljesítményre való alkalmasságuk miatt gyakran választják professzionális használatra, így népszerűek a taxisok körében. Ugyanezek a tulajdonságok a magánvásárlók számára is vonzóak, hiszen sokan a kényelemmel, a tartóssággal és a megfizethető fenntartással társítják ezeket az autókat.
Míg a hagyományos taxikat könnyű felismerni a városi forgalomban, a bérlésre, szállítási szolgáltatásokra, autómegosztásra vagy üzleti utakra használt járművek a használt autók piacára kerülve sokszor látszólag semmiben sem különböznek az átlagos személyautóktól.
„Ha egy viszonylag új jármű futásteljesítménye szokatlanul magas, jó eséllyel korábban vállalati flottához tartozott, vagy fuvarszolgáltatást végző sofőrök, futárok, esetleg más szolgáltatók használták. A vásárlóknak nem érdemes kizárólag a vonzó megjelenés vagy ár alapján dönteniük: fontos, hogy az autót alaposan átvizsgáltassák egy szervizben, mert könnyen előfordulhat, hogy hamarosan költséges javításokra lesz szükség” – mondja Ramūnas Pletkus, a carVertical autóipari szakértője.
A határokon átnyúló járműadat-megosztás hiánya bizonytalanságban hagyja a vásárlókat
Bár a járműtörténeti jelentések nem tartalmaznak minden esetben intenzív használatra utaló bejegyzéseket, a futásteljesítmény alakulása gyakran megmutathatja, hogy az autó múltja megterhelőbb volt, mint amit a külseje alapján gondolnánk. A carVerticalon azonosított taxielőzményekkel rendelkező járművek jelentős része importált autó. Ez arra utal, hogy egyes járművek külföldön taxiként dolgozhattak, mielőtt átlagos használt autóként megjelentek a magyar piacon. Az eladók gyakran megpróbálják elhallgatni ezt az információt, hiszen a vásárlók általában óvatosak a korábban taxiként használt autókkal szemben.
Mivel az országok nem cserélnek rendszeresen járműadatokat egymással, a jármű történetének nyomon követése a határokon túl kihívást jelenthet. A korábbi adatok hiányában a vásárlók könnyen bizonytalanságban maradhatnak, és fennáll a veszélye, hogy rosszul karbantartott járművet vásárolnak. „A határokon átnyúló kereskedelem megnehezíti az intenzív használattal kapcsolatos kockázatok felismerését. Egy autó az egyik országban intenzív használatnak lehetett kitéve, majd egy másik piacon már átlagos használt járműként jelenhet meg. Ha az előéleti adatok nem követik az autót, a vásárlók kénytelenek a megjelenés, az ár és a végső kilométeróra-állás alapján ítélni – ez pedig nem elég” – tette hozzá Pletkus.