Névre szóló 860 lóerős Porsche 911 kiadást kapott az F1-es versenyző

A 911-újjáépítők között különleges helyen szerepel a Gunther Werks műhely, amely a vetélytársaknál szabadabban nyúl az autóhoz, és akár olyan Porschékat is megvalósít, amit a gyár anno leszavazott. Ők készítették most el a Gunther Werks Turbo Brundle Edition-t, amely az 1984-1996 között az F1-ben versenyző, de a LeMans-t is megnyerő autóversenyző előtt tiszteleg – akit a legtöbben onnan ismernek, hogy 2012 óta ő a brit F1 közvetítések szakértője.

Martin Brundle ex-F1 pilóta előtt tiszteleg a Gunther Werks Turbo limitált széria

Fotó: Gunther Werks

F1-homológ bukósisakot is mellékelnek az autóhoz

Attól igazán különleges az a Porsche 911-átépítés, hogy a megjelenést Martin Brundle lánya, az egyébként autó-tervezéssel foglalkozó, korábban a McLaren Automotive, az Aston Martin és a Jaguar Land Rover kötelékében is dolgozó Charlie Brundle készítette. A kétszínű kék-fehér fényezést édesapjának versenyeken használt bukósisakja ihlette, mindenfelé személyes utalásokat lehet találni a karosszérián és az utastérben is. Mind az 5 példányt személyesen írja alá Martin Brundle, aki ugyanezt megteszi az autóhoz mellékelt, akár F1-ben való használatra is alkalmas Bell HP77 Formula 1 bukósisakkal is.

A 4,0 literes, hathengeres boxer biturbó teljesítménye alapesetben 608 LE, de Track-üzemmódban már a teljes, 860 LE/814 Nm a vezető rendelkezésére áll; a saját tömeg mindössze 1225 kg! A váltó szűk áttételezésű, hatfokozatú Getrag kézi kapcsolású váltó, amely nyitott kulisszát kap, 40%-os zárású a differenciál. A Gunther Werks által fejlesztett, elöl kettős keresztlengőkaros felfüggesztést Martin Brundle hangolta, egyediek a magnézium felnik, a lassulásról Brembo karbon-kerámia fékek gondoskodnak. A vételárat külön érdeklődésre árulják el.

