ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
motoros

Fedélzeti kamerás felvétel egy borzalmas motoros bukásról

34 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Azt hitte, a senki földjén jár, ráadásul egy betonozott árok is az útjába került.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
motorosbalesetezésárokba csúszikkamerásautós hírfelvételbukás

A felelőtlen száguldozás oktató rövidfilmje is lehetne az alábbi jelenetsor. Tempózásra, egykerekezésre vágyó főhősünk nem igazán foglalkozott a körülményekkel, azt gondolta, a mutatványokhoz éppen elég lesz ez a kietlen, de jó minőségű útszakasz.

Rossz vége lett a bulinak

Ahogy az gyakran lenni szokott, tévedett, az első ránézésre valóban gyér forgalmú úton. Szembejövő autós, majd egy kikanyarodó motoros adott feladatot számára - az útjába került betonárok és a hatalmas bukás így elkerülhetetlen volt. A póruljárt motoros további sorsáról nincs információ.

 

Szóljon hozzá!