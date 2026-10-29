Fedélzeti kamerás felvétel egy borzalmas motoros bukásról

A felelőtlen száguldozás oktató rövidfilmje is lehetne az alábbi jelenetsor. Tempózásra, egykerekezésre vágyó főhősünk nem igazán foglalkozott a körülményekkel, azt gondolta, a mutatványokhoz éppen elég lesz ez a kietlen, de jó minőségű útszakasz.

Rossz vége lett a bulinak

Ahogy az gyakran lenni szokott, tévedett, az első ránézésre valóban gyér forgalmú úton. Szembejövő autós, majd egy kikanyarodó motoros adott feladatot számára - az útjába került betonárok és a hatalmas bukás így elkerülhetetlen volt. A póruljárt motoros további sorsáról nincs információ.