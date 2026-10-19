Felsikoltott a flex, a nyílt utcán filéztek ki egy régi Opel Astrát

Nem egy zárt műhelyben, vagy legalább udvarban, hanem Ercsi egyik utcáján állt neki a „szaki” egy szürke Opel Astra G bontásának. Elekromos flexszel levágta a motorháztetőt, a csomagtérajtót és a négy oldalajtót (bár azok csavarok oldásával is levehetők lettek volna), majd egy furgonba pakolta azokat. Bár a közlemény nem tér ki rá, valószínűleg vashulladékként akarta értékesíteni a karosszériaelemeket.

Fotó: police.hu

Amint a helyszínre értek a városrendészek, leállították az öreg Opel darabolását, majd értesítették a gárdonyi rendőröket, akik előállították a férfit. Mint kiderült, a 35 éves sárkeresztúri illetőnek nem volt engedélye a bontásra, ezért a nyomozók a hulladékgazdálkodás rendjének megsértésével gyanúsítják. Nem esett szó a jármű tulajdonjogának helyzetéről, de a forgalomból való végleges kivonás is szigorúan szabályozott procedúra.