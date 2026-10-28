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ferrari

181 millió Ft értékű Ferrarit fogtak a vámosok!

21 perce
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Az utolsó pillanatban kapcsolták le a lopott autót. Belgiumban lopták a Ferrari 849 Testarossát, amit Mexikóba akartak repíteni.
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A Frankfurti Repülőtéren a papírok rutin átvizsgálása során rendellenességet tapasztaltak a vámosok, így alaposabban szemügyre vették a raklapra rögzített, már a berakodásra váró Ferrari 849 Testarossa kupét. A részletes vizsgálat során olyan alvázszámot találtak, amely a nemzetközi adatbázis szerint egy lopott autóhoz tartozik, így a félmillió euró, azaz 181 millió Ft értékű szuperautót zár alá vették, amíg nem tisztázzák annak eredetét.

Gyanús volt a papírmunka, így alaposan megvizsgálták a Mexikói célponttal feladott Ferrari 849 Testarossát a frankfurti vámosok.
A helyzet tisztázásig lefoglalták a lopott Ferrarit
Fotó: Hauptzollamt Frankfurt am Main

Amerikába vitték volna a ritka Ferrarit

A menetlevél szerint Frankfurtból Mexikóba szállították volna a sportkocsit, amelyet Belgiumban loptak el. Azt nem közölte az illetékes vámhivatal, hogy ki szervezte az autó szállítását, illetve hogy vannak-e gyanúsítottak az ügyben. Az autótolvaj valószínűleg nem lesz meg, de a szállítást szervező személyt orgazdasággal lehet megvádolni. Nem tudni, ki kapja vissza az autót, könnyen lehet, hogy a tulajdonos megállapodik majd a biztosítótársasággal arról, hogy pénzbeli kártérítés helyett inkább a Ferrarit kéri vissza. Az élvezeti értéken kívül az ilyen ritka modellekre jellemző értéknövekedés sem elhanyagolható szempont...

 

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