Ez lehet az olcsó megoldás: családi mopedautót készített a Fiat!

A Fiat nem elégszik meg azzal a Stellantis miniautóval, amely a többi márkánál a mopedautó és a kisautók közötti űrt tölti meg, hanem egy nagyobb mopedautót is készítettek. A Fiat Multiplina ott volt a Párizsi Autószalonon, de a jelenléten kívül mást nem árultak el az újdonságról, mert azt a leghamarabb 2028 elején dobják piacra.

2028-ban érkezik a négyszemélyes Fiat Multiplina mopedautó

Fotó: Fiat

Városon kívül nem lesz forgalmi akadály a Fiat Multiplina

Amíg az L6 kategóriába tartozó Fiat Topolino a 2,53 méteres karosszériájában két ülőhelyet kínál, az L7 kategóriának megfelelően készülő Multiplina nagyjából 3 méteres és 2+2 ülőhellyel lehetővé teszi például 3 gyermek iskolába szállítását. Az L7 legfeljebb 20 lóerős hajtómotor alkalmazását és a 90 km/órás csúcssebességet enged, de már nem elég hozzá az AM kategória, rendes B-s jogosítvánnyal lehet vezetni. Méret és teljesítmény tekintetében az Olaszországot az ötvenes években mobilizáló, farmotoros Nuova 500 szintjén lesz az újdonság, amely a nevét az első egyterűről, a 600 Multipla-tól örökölte.

Fotó: Fiat

A korlátozott teljesítmény várhatóan a biztosítási díjakban is jelentkezik majd, ami attraktívvá teszi majd a használatot. Felépítését tekintve marad a jelenlegi, acél vázra épített műanyag karosszéria és a felhajtható oldalablak, de várhatóan a Topolino-nál lényegesen nagyobb akkumulátort kap majd a Multiplina, hogy ne csak városon belüli közlekedésre, de akár ingázásra is alkalmas legyen.