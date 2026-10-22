Micsoda? Feltámad a legendás olasz autómárka!

Egykor arra használta a Fiat az Autobianchi márkát, hogy a számára új elsőkerékhajtást nagysorozatban is kipróbálja, az évek során aztán megszűnt annak önállósága. Harminc évvel ezelőtt búcsúzott a piacról, mint átmárkázott Lancia Y10. Két évvel ezelőtt lett aztán téma az Autobianchi márka, amikor az épp kínai autóipari befektetőket kereső olasz kormány felvetette az ötletet annak kisajátítására, így a Stellantis bejelentette, hogy lépni fog az ügyben.

Az egyébként olcsó Fiat Pandina csúcs-felszereltsége viszi tovább az Autobianchi nevet

Fotó: Fiat

A Fiat Pandina csúcs felszereltsége jelenti a megoldást

Most debütált a megoldás, szinte napra pontosan 30 évvel az utolsó Autobianchi Y10-es elkészülte után feltámad a legendás márka, a Fiat Pandina Tributo Autobianchi lesz a miniautó csúcsfelszereltsége. Új a Platino névre hallgató fényezést, amit kiemelnek a kontrasztos fekete tető és csomagtérfedél (ahogy az Y10-esen...), no meg az esztergált felületű 15 colos felnik. Az utastérben homokszínű mikroszálas kárpit, Platino színű műszerfalbetét, puha tapintású bőrkormány és egyébként feláras felszereltségek teszik különlegessé a modellváltozatot. Az Autobianchi logó a fejtámlán kívül megjelenik a műszeregység és az érintőképernyős fejegység grafikáján is.

Azért bővítik felfelé a Fiat Pandina kínálatot, mert egyébként is népszerű modellről van szó, amelyből 2026 első negyedévében 100 000 példányt értékesítettek, ami 7%-os bővülést jelent az egy évvel korábbihoz képest; nem csoda, hiszen az egyik legolcsóbb új autóról van szó. Hazájában piacvezető a Pomigliano d’Arco-ban gyártott Pandina, a szeptemberben értékesített 10 401 példány nem csak a kategória, de az egész olasz autópiac 7,5%-át jelenti.