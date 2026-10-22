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erős oldalszél

Figyelem! Ezek a legfontosabb tippek, ha erős szélben, esőben vezet!

20 perce
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Mi ajánlott és mi tilos, ha mostoha időben autót vezet. Íme a legfontosabb tanácsok!
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Ránk rúgta az ajtót a mostoha őszi időjárás, csapadék, viharos szél, a megszokottnál jóval nehezebb közlekedési körülményekkel. Hogy mindenki épségben elérje úticélját, nem árt ügyelni a következőkre!

Ne megszokásból vezessünk!

Főleg az erős oldalszél teremthet balesetveszélyes szituációkat, a lehullott falevelek pedig az esőtől áztatva tehetik síkossá az útfelületet.

  1. Mindig két kézzel fogjuk a volánt, mégpedig "9 és 3 óránál", a széllökéseknél pedig tartsuk határozottan!
  2. Kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat, korrekciókat, mert az autó könnyen kitérhet a sávjából.
  3. A nagy oldalfalú, az erős szélre jóval érzékenyebb járművek (kamionok, teherautók) mellett óvatosabban haladjunk el!
  4. A kerékpárosok, rolleresek és motorosok mellett tartsunk nagyobb oldaltávolságot!
  5. Vizes útfelületen jelentősen növekvő féktávolsággal számoljunk és fokozott figyelemmel közelítsük meg a gyalogosátkelőket!

Odafigyeléssel és tudatos mozdulatokkal számos kellemetlen szituációt megelőzhetünk, ha pedig mi magunk is biztonságosabban vezetünk, az a forgalom többi résztvevőjét is segíti a gondtalan közlekedésben!

 

 

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