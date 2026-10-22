Figyelem! Ezek a legfontosabb tippek, ha erős szélben, esőben vezet!

Ránk rúgta az ajtót a mostoha őszi időjárás, csapadék, viharos szél, a megszokottnál jóval nehezebb közlekedési körülményekkel. Hogy mindenki épségben elérje úticélját, nem árt ügyelni a következőkre!

Ne megszokásból vezessünk!

Főleg az erős oldalszél teremthet balesetveszélyes szituációkat, a lehullott falevelek pedig az esőtől áztatva tehetik síkossá az útfelületet.

Mindig két kézzel fogjuk a volánt, mégpedig "9 és 3 óránál", a széllökéseknél pedig tartsuk határozottan! Kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat, korrekciókat, mert az autó könnyen kitérhet a sávjából. A nagy oldalfalú, az erős szélre jóval érzékenyebb járművek (kamionok, teherautók) mellett óvatosabban haladjunk el! A kerékpárosok, rolleresek és motorosok mellett tartsunk nagyobb oldaltávolságot! Vizes útfelületen jelentősen növekvő féktávolsággal számoljunk és fokozott figyelemmel közelítsük meg a gyalogosátkelőket!

Odafigyeléssel és tudatos mozdulatokkal számos kellemetlen szituációt megelőzhetünk, ha pedig mi magunk is biztonságosabban vezetünk, az a forgalom többi résztvevőjét is segíti a gondtalan közlekedésben!