Figyelem! Így alakul át az M0 és az M1-M7 forgalma!

2026. október 17-től várhatóan november közepéig több ütemben lesznek burkolatjavítási munkálatok az M1–M7-es autópályák közös szakaszán, az M7-es autópályán, valamint az M0-s autóúton. Ezek elsősorban Budaörs, Törökbálint és Diósd térségét érintik. A beavatkozások idején sávlezárásokra, egyes csomópontoknál pedig ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. A tervezett beavatkozások összesen közel 35 000 m² felületet érintenek, mintegy 9 km hosszon. A munkálatok során várhatóan 8400 tonna aszfalt kerül bedolgozásra.
Október 17–19. között:
- Az M1–M7-es autópályák közös, Budapest felől kivezető szakaszán, Budaörs térségében, az autópályák szétválásánál lezárják a középső sávot. Az M7-es autópálya felé a belső, az M1-es autópálya felé a külső sávon haladhat a forgalom.
- Az M7-es autópályán, a Balaton irányában lezárják az M0-s autóútra és a 8103-as útra vezető lehajtót. A közlekedők az érdi csomóponton keresztül kerülhetnek.
- A beavatkozás részeként október 17-én mintegy 1800 m²-en kerül sor a burkolat előkészítésére és marására. Ezt követően, október 19-én az aszfaltozási munkafolyamat során 310 tonna kötőréteg 7 cm, valamint 180 tonna kopóréteg készül 4 cm vastagságban.
Október 19–20. között:
- Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a budaörsi Sport utcai csomópontnál a két lassítósáv közül a külsőt lezárják. A lehajtás továbbra is biztosított lesz. Mintegy 2300 m²-en kerül sor a burkolat előkészítésére és marására. Ezt követően, október 20-án az aszfaltozási munkák során 390 tonna kötőréteg 7 cm, valamint 220 tonna kopóréteg készül 4 cm vastagságban.
Október 20–21. között:
- Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-s csomópont térségében mintegy 500 méteren lezárják a külső sávot. A forgalom a belső sávon haladhat.
- A budaörsi csomópontnál a Budapest irányába vezető gyorsítósáv külső részét lezárják, a felhajtás a gyorsítósáv belső részén továbbra is biztosított lesz. Ebben az időszakban 1400 m²-en kerül sor a burkolat előkészítésére és marására. Ezt követően, október 21-én az aszfaltozási munkafolyamat során 230 tonna kötőréteg 7 cm, valamint 130 tonna kopóréteg készül 4 cm vastagságban.
A tervek szerint a burkolatjavítások október második felében és novemberben további helyszíneken folytatódnak az M7-es autópálya és az M0-s autóút érintett szakaszain. A későbbi munkálatok pontos időpontjairól és a kapcsolódó forgalomkorlátozásokról a Magyar Közút külön tájékoztatást ad. A munkálatok ütemezése az időjárási és a kivitelezési körülmények függvényében változhat. Az érintett útszakaszokon torlódások alakulhatnak ki, ezért a Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és hosszabb menetidővel tervezzenek. Az aktuális korlátozásokról a www.utinform.hu weboldalon és a navigációs alkalmazások segítségével tájékozódhatnak.