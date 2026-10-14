Figyelem! Így alakul át az M0 és az M1-M7 forgalma!

Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a budaörsi Sport utcai csomópontnál a két lassítósáv közül a külsőt lezárják. A lehajtás továbbra is biztosított lesz.

Mintegy 2300 m²-en kerül sor a burkolat előkészítésére és marására. Ezt követően, október 20-án az aszfaltozási munk

ák

során 390 tonna kötőréteg 7 cm, valamint 220 tonna kopóréteg készül 4 cm vastagságban.