Figyelem, itt vannak az újfajta traffipax-ellenőrzés részletei!

Fotó: M6-duna.hu

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzése szerint az átlagsebességet három hosszabb szakaszon mérték: Érd és Adony között 36,3, Adony és Szedres között 75,1, Szedres és Himesháza között pedig 48,6 kilométer hosszan. Aki itt átlépte a megengedett sebességet, az nem egyszer, egy előzés erejéig lépte túl a sebességhatárt, hanem kilométereken keresztül a megengedettnél gyorsabban haladt.

A részletes adatok:

a személyautók több mint 17 százaléka legalább az egyik szakaszon 145 km/óra feletti átlagsebességet ért el.

közel 6 százalékuk 156 km/óra feletti átlagsebességgel is közlekedett, azaz átlagosan is 20% fölött lépte át a megengedett sebességet.

a legnagyobb mért szakaszátlag 213,55 km/óra volt.

még utánfutóval is akadt olyan autós, aki 134 km/órás átlagsebességgel teljesített egy szakaszt.

a legtöbb szabályszegést éjszaka, hajnali 1 és 4 óra között mérték.

A szakaszos mérés nem egyetlen ponton rögzíti a jármű sebességét. A kamerák feljegyzik, mikor hajt be az autó az ellenőrzött útszakaszra és mikor hagyja el azt, majd a megtett távolság és az eltelt idő alapján kiszámítják az átlagsebességet. Így az ellenőrzési pont előtti lassítással önmagában nem lehet elkerülni a gyorshajtás megállapítását.

A miniszter szerint a rendelkezésünkre álló adatokból, a rendszámot is leolvasva teljes bizonyossággal tudható, hogy megtörténtek a szabályszegések, de a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy az ilyen módon rögzített átlagsebesség alapján szankcionálják az autóst. Vitézy emlékeztetett arra, hogy ma Magyarországon a sebességmérés alapvetően egy-egy pontra koncentrálódik. Aki a traffipax előtt lelassít, majd utána újra felgyorsít, könnyen elkerülheti a büntetést. Ezzel szemben a szakaszos átlagsebesség-mérést nem lehet egyetlen fékezéssel kijátszani.

Szlovéniában most készítik elő az átlagsebesség mérését

Délnyugati szomszédunknál négy autópálya-szakaszon készülnek szakaszos átlagsebesség-mérés bevezetésére. A Logatec és Vrhnika közötti szakaszon Ljubljana irányában, Ljubljana Brod és Vodice között Kranj felé, Grosuplje és Ivancna Gorica között Novo Mesto irányában, valamint Podmilj és Locica között Maribor felé, a trojanei alagutak térségében állították fel a kamerákat, amelyek már meg is kapták a szükséges hitelesítést.