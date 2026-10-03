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Csavaros történet: a Ford Racing két évvel idősebb az anyacégnél

20 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Nem a cégalapítástól, hanem az első versenygyőzelemtől indul az időszámítás. Henry Ford 125 évvel ezelőtt nyert először.
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Henry Fordnak csak harmadik autós vállalkozása lett siker (igaz, a The Henry Ford Company-t megvásárló Henry M. Leland abból építette fel a Cadillac márkát…), a Ford Motor Company megalapításához szükséges tőkét azzal szerezte meg az üzletember, hogy a Sweepstakes azaz nyereményjáték nevű autójával 1901-ben elindult és nyert a michigani Grosse Pointban rendezett versenyen. A primitív megjelenésű autóval 60 mérföld/órás átlaggal (96 km/óra) nyert, a befektetőknek a jármű gyorsasága mellett a megbízhatósága is megtetszett. Ettől a diadaltól számítja fennállását a Ford Racing versenyistálló, ami így két évvel idősebb az anyacégnél.

A Sweepstakes-szel elért sikerének köszönhetően tudta összeszedni Henry Ford a tőkét harmadik autós vállalkozásának megalapításához.
Némi patriotizmusnak is jutott hely a Sweepstakes versenyautót idéző retró Ford-fényezésen
Fotó: Ford

Hazafias motívum is került a Ford Mustang GTD-re

Az évfordulóra azzal emlékeznek, hogy a Sweepstakes-ről származó megjelenést adtak két Ford Mustang GTD versenyautónak, a páros aztán a Road Atlanta pályán megrendezésre kerülő Petit Le Mans versenyen áll rajthoz. Komoly kutatómunkával derítették ki, hogy eredetileg pontosan milyen színű volt a 125 éves versenyautó. Persze a klasszikus Ford grafika mellett még az USA 250. születésnapjára utaló részletek is kerülnek a karosszériára. A gyári versenyzők egyébként új versenyoverált kapnak a futamra, aminek a megjelenése a Henry Ford által a versenyen hordott háromrészes öltönyt idézi.
 

Galéria: 125 éves a Ford Racing
Fotó: Ford
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125 éves a Ford Racing

 

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