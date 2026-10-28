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amg

Gondoltad volna, hogy a Forma-1 következő világbajnokának nem megy az autóvezetés?

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Kimi Antonelli a következő futamon lehet világbajnok. Azonban az elektromos AMG GT vezetésével még a Forma-1-et domináló pilótának is meggyűlik a baja.
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amgkimi antonelliforma-1autós hír

Jelenleg 2 pont választja csak el a 2026-os Forma-1-es világbajnoki címtől a fiatal Kimi Antonellit, aki a jövő héten tehet szer behozhatatlan előnyre és első bajnoki trófeájára. Azonban az elektromos autók vezetése még neki is gondot okoz, ahogy azt a kamerák egy, az Amerikai Nagydíj kapcsán megejtett promóciós rendezvényen rögzítették.

Kimi Antonelli mentségére a Forma-1-ben nem kell tolatni.
A Forma-1 következő bajnoka is csak ember a volán mögött, néha hibázik
Fotó: Mercedes-AMG

A Forma-1-ben keveset kell tolatni...

Az lett volna a cél, hogy George Russel és Kimi Antonelli a számukra készített egyedi festésű Mercedes-AMG GT villanyautókkal párhuzamosan gumit égessenek. Azonban a beállásnál nem sikerült előremenetbe kapcsolni a villanyautót, így azzal a kerítésnek ütközött a fiatal pilóta. Pillanatnyi zavarát és az esetleges karcokat egy jó adag gumifüsttel leplezte. 

Instagram
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@mercedesamgf1) • Instagram reel
2M likes, 7,293 comments - mercedesamgf1 on October 24, 2026: “Championship leader BTW 😭😂”.

 

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