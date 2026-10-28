Gondoltad volna, hogy a Forma-1 következő világbajnokának nem megy az autóvezetés?

Jelenleg 2 pont választja csak el a 2026-os Forma-1-es világbajnoki címtől a fiatal Kimi Antonellit, aki a jövő héten tehet szer behozhatatlan előnyre és első bajnoki trófeájára. Azonban az elektromos autók vezetése még neki is gondot okoz, ahogy azt a kamerák egy, az Amerikai Nagydíj kapcsán megejtett promóciós rendezvényen rögzítették.

A Forma-1 következő bajnoka is csak ember a volán mögött, néha hibázik

Fotó: Mercedes-AMG

A Forma-1-ben keveset kell tolatni...

Az lett volna a cél, hogy George Russel és Kimi Antonelli a számukra készített egyedi festésű Mercedes-AMG GT villanyautókkal párhuzamosan gumit égessenek. Azonban a beállásnál nem sikerült előremenetbe kapcsolni a villanyautót, így azzal a kerítésnek ütközött a fiatal pilóta. Pillanatnyi zavarát és az esetleges karcokat egy jó adag gumifüsttel leplezte.