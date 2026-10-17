Itt a lista: ezek az autók érnek el átlag feletti futásteljesítményt!

Az ISeeCars 2013-ban publikálta először azt a tanulmányát, mely autók érik el legvalószínűbben a 250 000 mérföldes, azaz 402 250 km-es futásteljesítményt. Ehhez 395 millió járműből álló adatbázist vizsgálnak. Egy autónak átlagosan 5,4%-os esélye van elérni ezt a távolságot, és a piacon lévő (USA) 33 márka közül csak 5 olyan van, amely az átlag felett teljesít.

Az átlagnál nyolcszor nagyobb az esélye a 400 000 km-es futásteljesítmény elérésének a Toyota Sequoiával

Fotó: Toyota

Japán gyártmányok dominálnak a nagy futásteljesítményű autóknál

A személyautóknál nyomasztó a Toyota és a Lexus fölénye, az első tíz helyből kilencet szerzett meg a cég, egyedül a Honda Accord Hybrid tudott beférni a TOP 10-be – a tizedik helyen. Sőt, az első 25 helyen mindössze két olyan típus van, amely nem a Toyota/Lexus és a Honda/Acura terméke: a Mercedes-Benz G-osztály (14) és a Chevrolet Suburban (24). Az amerikai autóipar mentsvárát a nagy teherbírású pickupok jelentik, a haszonjárműves értékelésben például a Ram 3500-as került az élre, megelőzve a Toyota Tundrát – ennek a szabadidő-autó változata a lista élén szereplő Toyota Sequoia –, a normál teherbírású pickupok viszont labdába se rúgnak tartósság tekintetében.

