Óriási botrány a gyerekülések vizsgálatánál: hamisított terméket és rákkeltő anyagot is találtak!

Immár hatvan éve végez saját gyermekülés-teszteket az ADAC német és az ÖAMTC osztrák autósklub, amely során a törvényi elvárásoknál szigorúbb, a valós elvárásokhoz közelítő vizsgálatokat végeznek. Például a jogszabályok nem szabályozzák a kárpitanyagok károsanyag-terhelését, amihez irányadónak a gyermekjátékokra vonatkozó előírásokat veszik alapul a német és osztrák szakemberek. Az idei második gyermekülés-tesztjük során is találtak életveszélyes üléseket, de olyan gyermekülésekre is figyelmeztetnek, amelyek valójában hamisított termékek, de online-rendeléssel elérhetőek az EU területén.

16 gyermekülést vizsgáltak az ADAC/ÖAMTC szakemberei az idei második tesztjükben

Fotó: Ralph Wagner / ADAC

Nem csak legális gyermekülések vannak az online piacon

A vizsgált 16 gyermekülésen felül két övrendszert és egy márkanév nélküli, de az előírások által megkövetelt homologizációra utaló jelzéssel rendelkező gyermekülést is megvizsgáltak. Előbbieknek a webáruház leírása gyermekülés-szerű védelmet ígér, azonban a frontális töréstesztnél egyszerűen kirepültek a próbabábuk az övek alól. A névtelen gyermekülés megjelenése egy korábbi, már nem homológ gyermekülésre emlékeztet, oldalütközésnél a próbabábu feje nekiütődött az ajtónak, ami balesetnél életveszélyes sérülést jelentett volna. Ezen tapasztalatok alapján azt mondják a szakemberek, hogy alaposabb online keresés nélkül nem szabad gyermekülést vásárolni webáruházakból, mert ott bizony hamisított termékeket is kínálnak, amelyek nem felelnek meg az EU-s előírásoknak.

Nem védenek az övrendszerek, a hamis homologizációval rendelkező gyermekülés is életveszélyesnek bizonyult az ADAC/ÖAMTC tesztjén

Fotó: ADAC

A 16 gyermekülés közül jó” minősítést, 5 lett „elégséges”, 2 lett „kielégítő” és 2 „kifogásolható” ülés bukott meg. A „jó” és „elégséges” eredménnyel végzett ülések felülmúlják az UN Reg. 129-ben lefektetett törvényi elvárásokat, és vételre ajánlják azokat a szakemberek. A legjobb eredményt a Maxi Cosi Slide Pro + FamilyFix Slide Pro babahordozó érte el, az Isofix-alappal rendelkező babahordozó 40-87 centi közötti gyermekeknek készült, és 570 eurós árával a teszt legdrágábbja. A 16 gyermekülés közül csak a Britax Römer Babysafe Pro volt mentes a káros anyagoktól, egyébként jellemző módon nyomokban kimutatható szintű terhelést mértek, de voltak negatív tapasztalatok is. Az Avionaut Aerofix Smart IQ Orbit esetén magas PFAS-terhelést mértek, a Lionelo és Axkid ülésénél olyan vegyszereket találtak, amelyek a gyanú szerint rákkeltő hatásúak; a Lionelo esetén még a törvényi határ alatti, az Axkid-nél afölötti mértékben.

