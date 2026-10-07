Életveszélyes gyermeküléseket találtak a törésteszten

Csak pár hét múlva készül el az ADAC német és ÖAMTC osztrák autós klubok gyermekülés-tesztsorozatának következő része, de olyan súlyos biztonsági problémákat találtak, hogy nem akarnak addig várni a figyelmeztetéssel. A frontális törésteszt-vizsgálaton a Vario Base 5Z alaphoz rögzített Britax Römer Baby-Safe Pro gyermekülésből kirepült a próbababa, az Axkid Minikid Core esetén a támasztóláb rogyott össze. Az Axkid rögtön leállította a kérdéses gyermekülés forgalmazását, a tulajdonosoknak pedig a hibás ülésért cserébe Minikid 4 Pro ülést adnak. A Britax vizsgálatot indított, hogy mi okozta az övcsat kinyílását.

Frontális törésteszten mindkét gyermekülésnél elszabadultak a próbababák

Fotó: ADAC

Nem bírták a gyermekülések a törésteszt által jelentett terhelést

A frontális töréstesztnél egy normál hátsó ülésre szerelik az előírt módon a gyermekülést, majd azt egy szánon 50 km/órás sebességre gyorsítják, majd hirtelen megállítják. A két említett gyermekülés nem bírta ezt a terhelést. A Britax Römer ülésénél a függőleges övszár csatja kinyílt, a próbababa kirepült az ülésből. Az Axkid termékénél a támasztóláb összerogyott, nem látta el a feladatát, ezenkívül az övcsat kitört az ülésvázból, a próbababa dereka felfelé mozdult el.

