Három végzetes hiba, ami tönkreteheti az autógumikat

Könnyedén tönkretehetjük az autógumikat, ha nem figyelünk

A Hankook szakértői összegyűjtötték a legrémesebb abroncs-sztorikat és azokat a tanácsokat, amelyekkel elkerülhetjük a súlyosabb károsodásokat és baleseteket.

1. Amikor a padka lecsap a sötétben

Egy késő esti hazaút során, a lecsökkent látási viszonyok és a fáradtság miatt könnyen megeshet, hogy elvétjük a kanyart, és az abroncs oldala élesen szántja végig a magas padkaszegélyt. A sötétben egy tompa puffanás hallatszik, majd a sofőr gyanútlanul folytatja útját – nem sejtve, hogy a hirtelen ütés belső szerkezeti sérülést okozott a gumiban. Másnap reggelre egy vészjósló púp jelenik meg az abroncs oldalfalán, ami a szálszakadás biztos jele. Egy ilyen dudorral közlekedni rendkívül veszélyes, hiszen nagy sebességnél akár hirtelen defekthez is vezethet.

A szakértők tanácsa: éjszakai vezetéskor vagy szűk parkolási manővereknél legyünk fokozottan óvatosak! Ha erősebb ütés érte a kereket, a következő megállásnál ellenőrizzük az oldalfalat. Ha dudort vagy vágást észlelünk, az abroncs nem javítható, haladéktalanul szakemberhez kell fordulni és ki kell cserélni!

2. Az észrevétlenül távozó levegő

Kevés rémisztőbb jelenség van annál, mint amikor a jármű instabillá válik, miközben semmilyen előzetes jel nem utalt a hibára. A „láthatatlan kísértet” ez esetben nem más, mint a tartósan alacsony guminyomás. A lapos gumival való közlekedés során az abroncs szélei túlterhelődnek, túlmelegednek, és az abroncs belső szerkezete lassan, de biztosan roncsolódik, miközben a fékút drasztikusan megnő, az üzemanyag-fogyasztás pedig megugrik.

A szakértők tanácsa: ne várjuk meg, amíg a gumi szemmel láthatóan lapos lesz! Legalább havonta egyszer – és minden hosszabb út előtt – hideg abroncsoknál ellenőrizzük a légnyomást, beleértve a pótkeréket is. A modern, beépített guminyomás-ellenőrző rendszerek sokat segítenek, de a rendszeres manuális ellenőrzés a biztos védelem a láthatatlan veszélyek ellen.

3. Időhurokban, avagy a megkövesedett profilok átka

Néhány autós úgy érzékeli, mintha időkapszulában ülne: a mintázat még látszólag megfelelő mélységű, ezért évekig nem cseréli le a gumiabroncsokat. Az idő múlásával azonban a gumikeverék anyaga a napfény (UV-sugárzás), az ózon és a hőmérséklet-ingadozások hatására elöregszik, kiszárad és megkeményedik. Az elöregedett gumi nedves, csúszós úton elveszíti tapadását, és a fékút veszélyesen meghosszabbodik – mintha csak korcsolyáznánk.