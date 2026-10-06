Rákapcsolt a használtautó-behozatal

Szeptemberben a DataHouse adatai szerint 15 178 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 32 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 11 461-es értékét. A valaha mért második legmagasabb havi érték világosan jelzi, hogy az erős forintárfolyam továbbra is sok autóvásárlót csábít a külföldi autópiacokra. A behozott használt autók ugyanakkor érdemben nem fiatalítják a hazai autóparkot, mivel átlagéletkoruk 12 év körül van. „A nyaralási főszezont követően ismét felpörgött a külföldről származó használt autók regisztrációja. Bár a szeptemberi forintárfolyam a korábbi hónapokénál már kissé gyengébb szinten alakult (átlagosan 364 forintot adtak egy euróért), ez az érték továbbra is jóval kedvezőbb az április előtt jellemző 380-400 forint közötti sávnál – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – A havi ingadozásokat kiszűrő negyedéves bontásban látható, hogy bár az előző év eleje óta folyamatosan nő a használt személyautók behozatala, a bővülés üteme a második negyedévben gyorsul fel jelentősen. A harmadik negyedéves adat 34 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, és a második negyedévhez képest is 11 százalékkal nőtt a beáramló mennyiség.”

Immár stabilan a második helyen van a Ford a használt autók importnál

Fotó: Ford

Csekély fiatalító hatása van a használt autók importjának

Az elmúlt negyedév két hónapjában is 15 ezer fölé emelkedett az itthon regisztrált importautók mennyisége, ami korábban sosem látott szintet jelent. Amennyiben a forint elmúlt hetekben tapasztalható fokozatos gyengülése tovább folytatódik, és az árfolyam ismét 370 forint fölé kerül, jó esély van rá, hogy a következő hónapokban kissé visszaesik majd a jelenlegi rekordszintről a behozatal üteme. Ennek ellenére éves szinten a tavalyi 128 ezer után idén 160 ezer körül alakulhat a használtautó-import volumene.

A behozott autók többsége ugyanakkor továbbra is a korosabb kategóriákból kerül ki: 24 százalékuknak a kora meghaladja a 15 évet, és további 38 százalékuk a 10-15 év közötti életkorsávban található. Az autópark a fiatalítását tehát a meglóduló használtimporttól nem remélhetjük, hiszen a bekerülő járművek átlagéletkora mintegy 12 év. A hazai autópark öregedése 2007 óta tart. Az akkori 10,3 éves átlagéletkorhoz képest 2026 első félévében az azóta közel 4,5 milliósra duzzadt személyautó-állomány átlagéletkora már elérte a 16,6 évet. A trendet az újautó-eladások növekedése sem képes egyelőre megtörni, mivel idén sem várható, hogy 145 ezernél több új autót helyezzenek forgalomba, ráadásul ezek egy része reexportra kerül, vagyis a környező országokban találja meg tulajdonosát. Ennek a tendenciának számos negatív következménye van: az idősebb autók gyakrabban hibásodnak meg, és a biztonsági szintjük azért is alacsonyabb, mert még hiányoznak belőlük a legmodernebb vezetéstámogató rendszerek. A régi autóknak emellett a károsanyag-kibocsátásuk is magasabb, ami különösen a nagyvárosokban rontja a levegőminőséget.