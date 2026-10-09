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használt autó

A villanymotoros használt autóknál nem a típus, hanem az akkumulátor számít

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Fontosabb a márkanévnél, hogy milyen cellákból állították össze az akkumulátort. Ez határozza meg az elektromos használt autó értékét.
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A használt autóknál régi beidegződések alapján az emberek a márkanév és a típus alapján próbálnak tájékozódni, pedig a villanyautóknál akkumulátor alapján kellene ítéletet hozni egy-egy konkrét példányról. Mivel a nagyfeszültségű telep messze a legdrágább alkatrésze az autónak, annak állapotba nagyban befolyásolja a piaci értéket. Az állapot nem autómárka, hanem cellakémia- és használatfüggő.

Jelentős eltérés van akkumulátorban és ennek megfelelően használt autó értékben a villanyautóknál.
A Tesla Model 3 használt autónál 5%-os eltérés van akkumulátor-egészség tekintetében 10 000 km után
Fotó: Carla

Jelentős eltérések lehetnek egy elektromos használt autó akkumulátorának állapotában

Ahogy a svéd, elektromos autók és plug-in hibridek adásvételének segítésére létrejött Carla vizsgálata rámutat, egy autótípuson belül is jelentős eltérések lehetnek akkumulátor-kapacitásvesztés terén attól függően, milyen cellákat használtak. Példának ott a Tesla Model 3-as, amely az egyik legnagyobb számban elérhető elektromos autó, amelyet számos helyen gyártottak az évek során, jellemzően helyi beszállítók segítségével. A svéd piacon például négyféle akkumulátorral forgalmazták a típust, amelyek jelentősen eltérő mértékben degradálódnak az első 10 000 km alatt. Szóval aki használt elektromos autót akar vásárolni, annak nem elég a márkanévben bízni, meg kell vizsgálnia azt is, milyen márkájú és állapotú az akkumulátor.
 

CATL LFP93,3%
LG Chem91,5%
Panasonic 77,9 kWh89,8%
Panasonic 52,4 kWh88,2%
Tesla Model 3 akkumulátor-egészség 10 000 km után

 

 

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