A villanymotoros használt autóknál nem a típus, hanem az akkumulátor számít

A használt autóknál régi beidegződések alapján az emberek a márkanév és a típus alapján próbálnak tájékozódni, pedig a villanyautóknál akkumulátor alapján kellene ítéletet hozni egy-egy konkrét példányról. Mivel a nagyfeszültségű telep messze a legdrágább alkatrésze az autónak, annak állapotba nagyban befolyásolja a piaci értéket. Az állapot nem autómárka, hanem cellakémia- és használatfüggő.

A Tesla Model 3 használt autónál 5%-os eltérés van akkumulátor-egészség tekintetében 10 000 km után

Fotó: Carla

Jelentős eltérések lehetnek egy elektromos használt autó akkumulátorának állapotában

Ahogy a svéd, elektromos autók és plug-in hibridek adásvételének segítésére létrejött Carla vizsgálata rámutat, egy autótípuson belül is jelentős eltérések lehetnek akkumulátor-kapacitásvesztés terén attól függően, milyen cellákat használtak. Példának ott a Tesla Model 3-as, amely az egyik legnagyobb számban elérhető elektromos autó, amelyet számos helyen gyártottak az évek során, jellemzően helyi beszállítók segítségével. A svéd piacon például négyféle akkumulátorral forgalmazták a típust, amelyek jelentősen eltérő mértékben degradálódnak az első 10 000 km alatt. Szóval aki használt elektromos autót akar vásárolni, annak nem elég a márkanévben bízni, meg kell vizsgálnia azt is, milyen márkájú és állapotú az akkumulátor.

