Hazai traffipax-rekordot döntöttek egy legalább 20 éves kisautóval!

Közzétette múlt heti közlekedési mérlegét a Bács-Kiskun megyei rendőrség, melyből kiderült, hogy 38 balesethez vonultak ki helyszínelni (ezekben összesen 19-en sérültek meg), 17 ittas vezető akadt horogra, a fix és a nagyobb meglepetést okozó hordozható traffipaxok pedig összesen 837 gyorshajtóról készítettek felvételt – holott sok más állammal ellentétben Magyarországon legálisan használhatók a sebességmérést is előrejelző alkalmazások.

Fotó: Bács-Kiskum megyei rendőrség

Külön megmutatta a hatóság a megyei extrém gyorshajtók képzeletbeli dobogósait, akik persze dicsőség helyett mások súlyos veszélyeztetése miatt komolyt bírságot érdemelnek. A második és harmadik helyezett egy-egy BMW vezetője volt, míg az abszolút rekorder egy öreg (2001 és 2005 között gyártott), kicsi és nem túl erős VW Polo IV. sofőrje, aki padlógázon, 156 km/h-val repesztett a megengedett 60 km/h helyett. Sietsége igen sokba, 312 ezer forintba fog kerülni.