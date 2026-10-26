Belépő négyhengeres superbike-ot dob piacra a Honda

A 2024-es modellévben érkezett meg Európába a Honda CBR600R, amelyből azóta több mint 9600 darabot értékesítettek, szóval van igény a hétköznapokon és a pályanapokon egyaránt használható motorkerékpárra. Azonban a 119 lóerős gép túlságosan sok a kezdő motorosoknak, és úgy vélték, az eddigi 471 köbcentis kéthengeres meg túl kevés a maga 47 lóerejével. A megoldást egy új fejlesztésű fél literes négyhengeres jelenti, ami 69 vagy 47 lóerővel kerül a Honda CBR500R Four alumínium vázába.

Új fejlesztésű 500 köbcentis négyhengerest kap a Honda CBR500R Four

Fotó: Honda

Csúcsteljesítmény helyett a használhatóságra hangolt a Honda

Az 500 köbcentis, két vezérműtengelyes négyhengeres blokkot inkább nyomatékra hangolták, hogy a kezdő motorosokat segítsék, így a csúcsteljesítménye 69 LE (11 000/perc) és 47 Nm (10 500/perc), a leszabályozási fordulat 12 500/perc. Természetesen készül majd A2-es jogosítvánnyal vezethető, 47 lóerős változat is a 189 kg tömegű gépből. A váltó hatfokozatú, mindkét kivitelen opciós az E-Clutch, ami kuplungozás nélküli indulást és kapcsolásokat tesz lehetővé.

A 17 colos felnikre Pirelli Diablo Rosso abroncsokat szerelnek, a fékeket a Nissin szállítja, menüből lehet választani az üzemmódok között – az elektronikus pillangószelep-vezérlés jóvoltából 3 előre programozott és 2 állítható üzemmód van. Ennek köszönhetően a Honda CBR500R Four vezetője fokozatosan növelheti a gépének a tudását, ahogy megjön a tapasztalata. Két színben (piros vagy mattfekete) készül a belépő superbike, ára 2 639 000 Ft, az automata kuplungos változatért 2 839 000 Ft-ot kérnek.

