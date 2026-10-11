Megérkezett az 1 millió eurós Honda sportkocsi

A JAS Motorsport műhely 1998 óta a Honda hivatalos partnere, ők építik a Civic Type R TCR versenyautókat, amelyeket mi Michelisz Norbi szereplése kapcsán ismertünk meg anno. Most épp kevesebb dolguk van az olaszoknak, mert Európában nem érhető el a turbómotoros forró modell, úgyhogy más elfoglaltságot kerestek maguknak. Épp reneszánsza van a nyolcvanas-kilencvenes évek sportkocsijainak, úgyhogy fogták az első Honda NSX-et, és modern műszaki megoldások és a Pininfarina formatervező stúdió segítségével modernizálták azt. Most bemutatkozott a végeredmény, a JAS Tensei neve annyit jelent: újjászületés.

880 000 euró elköltése után minimum, hogy dögösen néz ki a Honda NSX

Fotó: JAS

Felcsavarták a maximumra a Honda NSX-et

A legendás sportkocsiból csak az alumínium térvázat hagyják változatlanul, egyébként minden új. Teljes egészében karbonból készítik az új karosszériát, ami sokkal szélesebb az eredetinél és új aerodinamikai csomag segítségével stabilizálja a nagy sebességű száguldást. Utóbbira az ad lehetőséget, hogy a JUDD Power segítségével az eredeti 3,0 vagy 3,2 literes V6-os blokkból egy 3,4 literes erőforrást faragnak. Anno a japán gyártók önként vállalt 280 lóerős teljesítménykorlátjához igazodott a Honda, a JAS-nak ma már nem kell tekintettel lennie erre, a felszabadított szívómotor teljesítménye 420 lóerő, ráadásul a leszabályozási fordulatot is felemelték 8500/percre.

Ezt az erőt egy hatfokozatú, kézi kapcsolású váltó továbbítja a hátsó kerekek felé, természetesen van differenciálzár is, amelynek mértékét az ügyfél kívánságának megfelelően állítják be. A szín és a kárpit mellett ezt tudja még választani a megrendelő. A saját tömeg mindössze 1250 kg, tehát a szórakozás garantált. A vételár 880 000 euró, és ebben még nincs benne maga az autó, amit az ügyfélnek kell biztosítania, illetve beszerzik azt – a használt piacon 100 000 euró környékéről indul az első generációs Honda NSX. Itt van tehát az első, 1 millió eurós Honda sportkocsi, a JAS Tensei-ből mindössze 35 darabot építenek.

