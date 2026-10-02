Úgy megváltozott ez a népszerű autó, hogy elakad a lélegzetünk

Augusztus végén debütált a Hyundai Tucson kompakt szabadidő-autó új nemzedéke, a globális modellnél radikálisan átalakult megjelenés és nagyobb méretek jelentették a fejlesztés fő irányvonalát. Most hivatalosan is bemutatkozott az európai változat, ami hagyományosan egy kicsit kisebb a világ többi részén forgalmazott modellnél. A szögletes külső változatlan, méretek tekintetében pedig majdnem ledolgozta a lemaradását az új nemzedék.

Jobb gyalogosvédelmet biztosít a Hyundai Tucson nagyobb homloka

Fotó: Hyundai

Tágasabb és modernebb lett a Hyundai Tucson belseje

A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy az európai Hyundai Tucson karosszériája 4560 mm hosszú, 1900 mm széles, 1685 mm magas (tetősínekkel), a tengelytávolság 2720 mm – ez 35, 35, 20 és 40 mm-es bővülést jelent az előző generációhoz képest. Ezek után nem csoda, hogy az utastér minden irányban szellősebb lett pár mm-rel úgy, hogy közben az ülőlap magasságát is emelték egy kicsit. A második sorban elhelyezett 40:20:40 osztású ülés egyébként 150 mm-es sínen tologatható, így az öt ülőhely mögött akár 695 literes lehet a csomagtér. Ennél biztosan jobban érdekli majd a vásárlókat, hogy a koreaiak új fejlesztésű Pleos Connect fedélzeti rendszerét kapja az autó, a vezető kap egy magasan elhelyezett 9,9 colos műszeregységet, egyébként a felszereltségtől függően 12,9 vagy 17 colos központi érintőképernyő szolgál a kezelésre – ami alatt azért fizikai kapcsolókat is találunk, ahogy a kormány küllőin is. Az Android Auto OS alapú Pleos Connect Gleo MI-segéd segítségével végzi a beszédvezérlést és távolról frissíthető a tudása.

A Hyundai Tucson mozgatásáról az 1,6-os turbómotor különböző változatai gondoskodnak. Elektrifikáció nélkül hatfokozatú, kézi kapcsolású váltóval választható 150 LE/250 Nm teljesítménnyel, a hétfokozatú duplakuplungos váltónál már 48 voltos lágyhibrid segítség is van változatlan teljesítmény mellett. Az öntöltő hibrid hatfokozatú automatikus váltót használ, a teljesítmény 245 LE/380 Nm, a plug-in hibridnél már 292 LE/380 Nm áll a vezető rendelkezésére. Az akkumulátor 17,1 kWh kapacitású, ami akár 81 km-es elektromos hatótávolságot tesz lehetővé, a fedélzeti töltő 7,2 kW-os. A hibrideknél hátsó hajtómotoros összkerékhajtás is kérhető, a benzines/lágyhibrid csak elsőkerékhajtással jön. Európában nincs szó kalandos megjelenésű XRT változatról, de azért a Hyundai mérnökei fejlesztettek a körkamra-rendszeren, ami már az autó közvetlen közelében lévő területet is tudja mutatni az összkerékhajtású változatokon.