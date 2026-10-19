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autós hír

Időzített bombaként állt a régi Suzuki egy újbudai óvoda mellett

21 perce
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Mit sem sejtett a vészhelyzetről a Swift tulajdonosa; szerencsére a közterület-felügyelők rögtön a helyszínre siettek.
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autós hírtűzveszélySuzuki Swiftszivárgásbenzin
Fotó: Újbuda Közterület-Felügyelet / Facebook

Budapest XI. kerületében, a Szivárvány óvoda előtti parkolóban olyan helyzet alakult ki, amiből egy szikra (például eldobott cigarettacsikk) komoly gondot okozhatott volna: egy régi Suzuki Swift – valószínűleg korrodált – tankjából folyni kezdett a benzin, és a kocsi alatt egyre nagyobb lett a tócsa. Az intézmény vezetője a gyerekekért aggódva rögtön segítséget kért több illetékes szervtől, elsőként az Újbuda Közterület-felügyelet munkatársai értek a helyszínre. 

Fotó: Újbuda Közterület-Felügyelet / Facebook

Először egy vödröt tettek a szivárgás helye alá, majd az óvodai homokozóból (természetesen engedéllyel) hozott homokkal beterítették a kifolyt benzint. Mire kiérkeztek a tűzoltók, már elhárult a közvetlen veszély, a következő feladat a Suzuki tulajdonosának felkutatása volt. Elő is került a közeli házban lakó férfi, aki együttműködött a közterület-felügyelőkkel, és trélerrel elszállíttatta a helyszínről az inkontinens autót.

 

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