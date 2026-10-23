Ilyen volt az 1956-os autós utcakép: forradalmi KGST-újdonságok, csakis a kiválasztottaknak

Bár a hangulatról nem, a behatárolt lehetőségekről képet adhat, hogy hetven évvel ezelőtt mindössze 10 ezer személygépkocsi volt forgalomban Magyarországon, ami aligha tűnik előrelépésnek az 1938-ban még 15 ezres flottához képest. Ahhoz, hogy ennek okát megértsük, a negyvenes évek második feléig érdemes visszatekintenünk, amikor a háborúban drámai arányban megsemmisült járműparkot roncsokból összeszerelt lélekvesztőkkel igyekeztek pótolni, majd megindultak az új beszerzések is. Ám azok a Rákosi-korszakban már inkább a szocializmust építő teherautókra irányultak, a személykocsihoz csak a funkcionáriusok jutottak.
1948-tól már csak jegyre lehetett benzint vásárolni, három évvel később pedig bevezettek egy döbbenetes rendeletet: mindazok, akin nem juthattak üzemanyaghoz, kénytelenek voltak saját autójukat megvásárlásra felajánlani az Autókernek. Ettől kezdve bőven akadtak olyan falvak, ahol heteken át nem lehetett motorzúgást hallani, vagy, ha netán mégis, akkor az a rettegett nagy fekete autó volt, ÁVH-s keretlegényekkel. A betegekhez járó orvosok mellett csak nagyon kevesek (például élsportolók, színészek) számára engedték a privát kocsival furikázást, az átlagemberek gyalog, biciklivel vagy tömegközlekedéssel, szerencsés esetben motorral jártak.
Valamelyest enyhülő terrorral, de továbbra is nyomorúságos életkörülmények közt teltek az ’53-tól ’55-ig tartó időszak mindennapjai, majd elérkezett történelmünk talán legfelemelőbb, s tragikus végkifejletű éve. Az alábbiakban öt újdonsággal szemléletve bemutatjuk, hogy milyen autókra voltak kíváncsiak az emberek 1956-ban, ám rögtön hozzá kell tennünk, a vásárlás csak egy igen szűk, és az esetek zömében az állampárthoz feltétlenül hű réteg számára volt valóságos lehetőség, a többségnek még a Trabant-előd AWZ P70 birtoklása is elérhetetlen álom maradt. Látszott viszont, hogy a korábban még sokszínű kínálat a baráti KGST-autók irányába mozdul el.
Ezek közül meglehetősen kevés jutott el az országba a forradalom és szabadságharc napjaiig, november elején pedig az autók helyett másféle járművek érkeztek a Szovjetunióból: tankok. Miután megalakult Kádár János kormánya, különösen Budapesten jelentett újra komoly kihívást a jelentős részben romos, más esetekben önkényesen elvett járművek pótlása. Felismerte a hatalom, hogy meg kell előznie a forradalmi láng újbóli fellobbanását, amihez olyan népjóléti intézkedéseket foganatosított, mint a kisemberek javakhoz, többek közt saját autóhoz juttatása. Ám ehhez idő kellett, a nép valódi mobilizálása a Merkur 1964-es alapítása után vett lendületet.
1. Nyomokban még Opelt tartalmazott: Moszkvics 402
Hadizsákmányként (hivatalosan háborús jóvátételként) 1945-ben vonatra pakolták a szovjetek az Opel Kadett komplett gyártósorát és tervdokumentációját, a következő év végén pedig a GM-féle kompakt autót újracímkézve elindult a Moszkvics 400 gyártása az orosz fővárosban. E modell, és a módjával továbbfejlesztett 401-es műszaki alapjait felhasználva került gyártásba 1956-ban a sokkal modernebb fazonú ponton karosszériás utód, a 402-es, melyet egyszerű (de karbantartásigényes) szerkezete és jó terepjáró-képessége miatt sokan kedveltek. Végre fűtés is volt benne, ám hamar kiderült, hogy a beltér szerves műanyagjai olvadó csokiként bomlanak le.
Magyarországra ősszel érkezett az első szállítmány (mely egy részének aztán nyoma veszett a forradalom után), ’57-től pedig már néhány fontos, protekciós magánszemély is kérvényezhette 402-es vásárlását. Nagy dolog volt egy ilyen kocsival furikázni, és illett csínján bánni a kritikával, de a régi Kadett-klónból örökölt oldalt szelepelt motor 35 lóerősre „izmosítva” is gyenge volt, ráadásul nem bírta a relatív nagy tempót. Ezt a problémát a moszkvai gyár csak az utódnak kinevezett 407-esnél orvosolta, melynek szinte változatlan kasztnija új OHV motort és három- helyett négysebességes váltót rejtett, és idővel a magyar rendőrségnél is egyeduralkodó lett.
2. Nyugatias forma, kék füstpamaccsal: Wartburg 311
Magánszemélyek csak a munkahelyük beleegyező nyilatkozatával, az akkoriban tekintélyes summának számító 40 ezer forintos áron vásárolhattak a legelső Wartburgból, a 311-esből, ráadásul csak 1957-től. Ám ez nem jelentette azt, hogy a gömbölyded karosszériás, igen jó vonalú, akár kétszínű fényezéssel is elérhető keletnémet limuzin ne járta volna már az ’56-os forradalom idején is a magyar utakat: az új modell első szállítmányaiból addigra a közületek már csemegézhettek, sőt, Budapesten taxiként is forgalomba állították őket. Hamar kiderült viszont, hogy az ilyen napi nyúzásra kevéssé alkalmas a kényes termoszifonos hűtésű legelső széria.
Idővel aztán az eisenachi gyártó sokat fejlesztett az első időkben még 900 köbcentis, 37 lóerős limuzin műszaki megoldásain, bár a háború előtti DKW-alapoktól, tehát az alvázas felépítéstől és a kétütemű motortól a keletnémet állampárt nyomására évtizedeken át nem válhatott meg. Hans Fleischer formaterveivel páratlanul széles karosszériaválasztékot kínáltak a Wartburgból (kétféle kombi, pickup, kupé, kabrió és roadster), és legelterjedtebb limuzin De Luxe változata rádióval, illetve tolótetővel is elérhető volt. 1965-ben érkezett a még szintén púpos karosszériás, de már kiskerekű 312-es, mely már a valódi utód kocka-Wartburg (353) technikáját hordozta.
3. Elkésett a Balkán népautója: Zastava 600/750
Ironikus, hogy míg a „béketárborban” sokáig megvetették Joszip Broz Titót, az imperialisták láncos kutyáját, később szemrebbenés nélkül lemásolták jó néhány taktikai húzását. Ezek közé tartozott például a licenszvásárlás az olasz Fiattól, amit Jugoszlávia már egy étvizeddel előbb meglépett, mint a szovjet és a lengyel állam, ennek eredményeként pedig 1956-ban megjelent a Fiat 600-as Zastava változata. Azért vágtak bele a soros négyhengeres, vízhűtéses farmotorral felszerelt modell gyártásába, hogy Szlovéniától Macedóniáig az összes tagállamot mobilizálják, és a forradalom utáni Tito-Kádár viszony sokaknak a magyar importra is reményt adhatott.
Ám az első 25 példány összeszerelése után minden elcsendesült a kragujeváci Zastava („Vörös zászló) gyár környékén, majd öt éven át érdemi kínálat helyet csak ígéretekkel tudott szolgálni. Végül a hatvanas évek elején tudott felfutni a termelés, az eredeti 633 helyett már 767 cm3-es motorral és 110 km/h-s végsebességgel. Idővel a Merkur is forgalmazni kezdte a jugoszláv kisautót, ám meglehetősen drágán, és egy időben paradox módon a jobb minőségű olasz Fiat 600-assal párhuzamosan. Nálunk nem lett elterjedt a hetvenes évekre elavult Zastava 750, az utódnak szánt Yugo Koral pedig a keleti blokk helyett inkább Amerikában próbált szerencsét.
4. Hadd zúgjon csak, az a dolga: Volga M21
Epekedve várták a téesz- és tanácselnökök, vállalatigazgatók és más magas rangú hivatalnok, hogy befusson a GAZ M20 Pobeda (Győzelem) utódja Magyarországra, ám 1956-ban helyette a régi szovjet limuzin lengyel alteregójával, a Warszawával kellett beérniük. Ennek egyszerű oka volt: Gorkijban csak az utolsó negyedévben készültek el a vadonatúj Volga első szériapéldányai, tényleges sorozatgyártásról pedig csak ’57-től lehetett beszélni, így májusban indulhatott el a magyar import. A magas építésű, vagyis rosszút-kompatibilis modell a korszak amerikai módiját követő, de szolgai másolatnak nem tekinthető vonalvezetésű, igen elegáns karosszériát kapott.
Különösen érdekes az M21-es első szériája, mely a legenda szerint Zsukov marsall kérésének eleget téve ötágú csillagos hűtőmaszkot kapott, ráadásul központi zsírzórendszerrel és kis szériában automata váltóval is felszerelték, ám e két berendezéssel annyi probléma akadt, hogy a modellfrissítés után már elhagyták őket. Ahogy teltek az évek, kissé módosult a 2,4-es, OHV négyhengeres motor is (65-75 lóerő), szerencsére az elegáns, rádióval, félköríves kilométerórával és elöl kanapéüléssel berendezett utastéren alig változtattak. Kombit is gyártottak a Volgából, de nálunk ismeretlen volt a KGB számára gyártott ritka, álcázott M23 kivitel, V8-as Csajka motorral.
5. Formabontó óriás farmotorral: Tatra 603
Már a II. világháború előtt ismertek voltak hazánkban a csehszlovák Tatra személyautói, utána pedig a kínálat csúcsán álló 87-es körül Hanzelka és Zikmund világjáró expedíciója keltett hírverést. Bármilyen különleges is volt a nagy, farmotoros limuzin, eljárt felette az idő, az utód kifejlesztése pedig a favorizált teherautógyártás miatt kérdésessé vált - ám végül a tatrások titokban belevágtak, a szovjet batárokat megunó cseh politikusok pedig felkarolták a tervet. Így 1956-ban megkezdődhetett az áramvonalas, továbbra is felső kategóriás 603 gyártása, melynek farában egy új, 2,5 literes, de továbbra is léghűtéses V8-as motor dübörgött, korrekt 95 lóerővel.
Valójában nem annyira teljesítménye, hanem csekély légellenállása miatt számított a keleti blokk csúcstartójának a 170 km/h végsebességű Tatra, melynek tágas helykínálatát és rugózási komfortját nagyra értékelték a hátsó ülésen utazó káderek – ám a sofőröket vizes és főleg havas úton megizzasztotta a lengőtengelyes 603-as kifarolási hajlama. Magyarországra inkább a továbbfejlesztett (1969-től már tárcsafékes) verziók érkeztek értékelhető darabszámban, kizárólag állami autóként, bár a nagykutyák akkoriban már Mercedesre vágytak. Ma a gyűjtők kedvence a modell első szériája a míves műszerfallal és a három fényszórós küklopsz-orral.
Mindeközben a magyar járműiparban
Bár 1956-ban pályázatot írtak ki olcsón gyártható törpeautók tervezésére, és az év tavaszán látványos bemutatót tartottak a már megépített apró, jellemzően 250-es Pannónia motoros modellekkel (Alba Regia, Balaton, Úttörő stb.), a forradalom után végleg lekerült napirendről az ötlet, nem utolsósorban az olcsó, családi használatra alkalmasabb Trabant 500-as várható érkezésének hírére. Ráadásul akkoriban a hazai járműipar kapacitásait a motorkerékpárok mellett a Csepel teherautók gyártása kötötte le – na meg az Ikarus buszok felívelő termelése.
Egy évvel korábban indult el a jellegzetes (de a későbbiekben még többször módosított) formájú, farmotoros 55 gyártása, emellett pedig a városi/elővárosi 66-os bevezetése is kezdett sínre kerülni. Közben a termelés zömét még klasszikus, alvázas építésű és orrmorotos 60-as sorozat tette ki, míg kisebb (ma midinek tekintett) méretben az önhordó 30-ast kínálták. Utóbbit küldte nyugdíjba 1956 fő buszújdonsága, az Ikarus 31-es, melynek modernebb kasztnija négyhengeres dízelmotort és 24-36 üléses utasteret rejtett, az exportsikerekre pedig nem sokat kellett várni.