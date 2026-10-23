Ilyen volt az 1956-os autós utcakép: forradalmi KGST-újdonságok, csakis a kiválasztottaknak

Sok fontos keleti modell érkezett 1956-ban, de csak évekkel később dominálták az utcaképet, ’58-tól már új, két betű, négy számos rendszámmal

Fotó: Fortepan/FŐMTERV

Bár a hangulatról nem, a behatárolt lehetőségekről képet adhat, hogy hetven évvel ezelőtt mindössze 10 ezer személygépkocsi volt forgalomban Magyarországon, ami aligha tűnik előrelépésnek az 1938-ban még 15 ezres flottához képest. Ahhoz, hogy ennek okát megértsük, a negyvenes évek második feléig érdemes visszatekintenünk, amikor a háborúban drámai arányban megsemmisült járműparkot roncsokból összeszerelt lélekvesztőkkel igyekeztek pótolni, majd megindultak az új beszerzések is. Ám azok a Rákosi-korszakban már inkább a szocializmust építő teherautókra irányultak, a személykocsihoz csak a funkcionáriusok jutottak.

Angol és amerikai típusok is előfordultak, majd a „mindenes” állami autó a képen Ferihegynél látható Pobeda lett

Fotó: Fortepan/Uvaterv

1948-tól már csak jegyre lehetett benzint vásárolni, három évvel később pedig bevezettek egy döbbenetes rendeletet: mindazok, akin nem juthattak üzemanyaghoz, kénytelenek voltak saját autójukat megvásárlásra felajánlani az Autókernek. Ettől kezdve bőven akadtak olyan falvak, ahol heteken át nem lehetett motorzúgást hallani, vagy, ha netán mégis, akkor az a rettegett nagy fekete autó volt, ÁVH-s keretlegényekkel. A betegekhez járó orvosok mellett csak nagyon kevesek (például élsportolók, színészek) számára engedték a privát kocsival furikázást, az átlagemberek gyalog, biciklivel vagy tömegközlekedéssel, szerencsés esetben motorral jártak.

Sokaknak tűnt elérhető álomnak a motorkerékpár (olykor oldalkocsival); a hazai ipar új típusa a Pannónia TL volt

Fotó: Fortepan/Mohl József

Valamelyest enyhülő terrorral, de továbbra is nyomorúságos életkörülmények közt teltek az ’53-tól ’55-ig tartó időszak mindennapjai, majd elérkezett történelmünk talán legfelemelőbb, s tragikus végkifejletű éve. Az alábbiakban öt újdonsággal szemléletve bemutatjuk, hogy milyen autókra voltak kíváncsiak az emberek 1956-ban, ám rögtön hozzá kell tennünk, a vásárlás csak egy igen szűk, és az esetek zömében az állampárthoz feltétlenül hű réteg számára volt valóságos lehetőség, a többségnek még a Trabant-előd AWZ P70 birtoklása is elérhetetlen álom maradt. Látszott viszont, hogy a korábban még sokszínű kínálat a baráti KGST-autók irányába mozdul el.

A szokásosnál is kevesebb személy- és teherautó járta az utakat a forradalom idején, de azoknak fontos szerep jutott

Fotó: Fortepan/dr. Horváth Miklós

Ezek közül meglehetősen kevés jutott el az országba a forradalom és szabadságharc napjaiig, november elején pedig az autók helyett másféle járművek érkeztek a Szovjetunióból: tankok. Miután megalakult Kádár János kormánya, különösen Budapesten jelentett újra komoly kihívást a jelentős részben romos, más esetekben önkényesen elvett járművek pótlása. Felismerte a hatalom, hogy meg kell előznie a forradalmi láng újbóli fellobbanását, amihez olyan népjóléti intézkedéseket foganatosított, mint a kisemberek javakhoz, többek közt saját autóhoz juttatása. Ám ehhez idő kellett, a nép valódi mobilizálása a Merkur 1964-es alapítása után vett lendületet.