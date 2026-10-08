Szörnyszülött vagy gyönyörűség? Ezt tudja a legújabb Jaguar!

A Jaguar öt évvel ezelőtt döntött úgy, hogy kilép a hagyományos prémium szegmensből, helyette a luxuskategóriát veszi célba, a Bentley és a Rolls-Royce vásárlóknak akar alternatívát kínálni. A most bemutatott Type 01-es elektromos autó alapján még nem érkeztek meg oda, hiszen a radikális megjelenésű elektromos autót 130 000 fontért kínálják, ehhez képest a Bentley Continental 220 000 fontról indul, az elektromos Rolls-Royce Spectre-ért legalább 330 000 fontot számláznak. Aztán ott van a tény, hogy ebben a kategóriában alapvetően konzervatívok a vásárlók, ehhez képest a Jaguar Type 01-esben az ajtókárpitot leszámítva nincs fizikai kapcsoló, a kormány küllőire is csak olyan billenőgombok kerültek, amelyeket érintőképernyő-szerűen kell kezelni. Mondjuk legalább a külső visszapillantó tükrökről nem mondtak le, igaz, a belső digitális tükör képernyője a szélvédő tövébe került.

Akár 720 km is lehet az új Jaguar Type 01 hatótávolsága

Fotó: Jaguar

Mindent beleadott a Jaguar

Az eddigi legnagyobb, legerősebb és legmerevebb Jaguar-karosszériát köszönhetjük a JEA nevű műszaki alapnak, amelyhez 250 szabadalmat jegyeztek be. A britek azonban olyan megjelenést választottak, amely miatt a felsőfokú jelzők sorát nem feltétlen a pozitívokkal folytatja az ember. Úgy érték el a monolitikus hatást, hogy sík felületeket használnak, elrejtették a kilincseket és a hátsó légterelőt (154 km/órás sebességnél 75 kg leszorító-erőt termel és légfékként is működik nagy tempónál) elrejtették, cserébe a légellenállási tényező mindössze Cw 0,23. A világ minden táján magára vonzza majd a tekinteteket a Jaguar Type 01-es, hiszen úgy néz ki, amint inkább egy, nem is olyan távoli jövőt mintázó sci-fi filmvásznán tartanánk helyénvalónak, és nem mondjuk Budapest utcáin. Ahol mondjuk a 23 colos felnik is megszenvednék a haladást. A radikális külső ellenére a bátor színek hiányoznak a palettáról. Ragaszkodtak az alacsony tetővonalhoz, ezért résnyiek lettek az ablakok, pedig még azzal is próbálták csökkenteni a villanyautó-felépítésből adódó magassági hátrányt, hogy a 200 darab akkumulátor-cella elektromos csatlakozóit nem azok tetején, hanem oldalán helyezték el. Pontos méretadatokkal még adós a gyár.