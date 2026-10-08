Szörnyszülött vagy gyönyörűség? Ezt tudja a legújabb Jaguar!

A Jaguar öt évvel ezelőtt döntött úgy, hogy kilép a hagyományos prémium szegmensből, helyette a luxuskategóriát veszi célba, a Bentley és a Rolls-Royce vásárlóknak akar alternatívát kínálni. A most bemutatott Type 01-es elektromos autó alapján még nem érkeztek meg oda, hiszen a radikális megjelenésű elektromos autót 130 000 fontért kínálják, ehhez képest a Bentley Continental 220 000 fontról indul, az elektromos Rolls-Royce Spectre-ért legalább 330 000 fontot számláznak. Aztán ott van a tény, hogy ebben a kategóriában alapvetően konzervatívok a vásárlók, ehhez képest a Jaguar Type 01-esben az ajtókárpitot leszámítva nincs fizikai kapcsoló, a kormány küllőire is csak olyan billenőgombok kerültek, amelyeket érintőképernyő-szerűen kell kezelni. Mondjuk legalább a külső visszapillantó tükrökről nem mondtak le, igaz, a belső digitális tükör képernyője a szélvédő tövébe került.
Mindent beleadott a Jaguar
Az eddigi legnagyobb, legerősebb és legmerevebb Jaguar-karosszériát köszönhetjük a JEA nevű műszaki alapnak, amelyhez 250 szabadalmat jegyeztek be. A britek azonban olyan megjelenést választottak, amely miatt a felsőfokú jelzők sorát nem feltétlen a pozitívokkal folytatja az ember. Úgy érték el a monolitikus hatást, hogy sík felületeket használnak, elrejtették a kilincseket és a hátsó légterelőt (154 km/órás sebességnél 75 kg leszorító-erőt termel és légfékként is működik nagy tempónál) elrejtették, cserébe a légellenállási tényező mindössze Cw 0,23. A világ minden táján magára vonzza majd a tekinteteket a Jaguar Type 01-es, hiszen úgy néz ki, amint inkább egy, nem is olyan távoli jövőt mintázó sci-fi filmvásznán tartanánk helyénvalónak, és nem mondjuk Budapest utcáin. Ahol mondjuk a 23 colos felnik is megszenvednék a haladást. A radikális külső ellenére a bátor színek hiányoznak a palettáról. Ragaszkodtak az alacsony tetővonalhoz, ezért résnyiek lettek az ablakok, pedig még azzal is próbálták csökkenteni a villanyautó-felépítésből adódó magassági hátrányt, hogy a 200 darab akkumulátor-cella elektromos csatlakozóit nem azok tetején, hanem oldalán helyezték el. Pontos méretadatokkal még adós a gyár.
Bronzszínű díszek kerülnek az utastér meghatározó pontjaira, így a középen végigfutó gerincre is. Utóbbi feladata, hogy a négy utasnak a maga jól kis leválasztott ülőhelyét határozza meg. Egyébként is arról szól a Jaguar Type 01, hogy a valóság helyett inkább a saját kis világukban létezzenek az emberek, aktív zajkioltással és duplán szigetelt hajtómotorokkal gondoskodnak a csendről, és 38 hangszórós hifivel a megfelelő zenei aláfestésről. A digitális műszeregység egy 24 colos kijelző, a klasszikus érintőképernyőt az első ülések közötti 7 colos tablet váltja ki. Ahhoz képest, hogy a valaha volt legnagyobb karosszériát alkották meg, poggyászszállításra mindössze 450+ liter áll rendelkezésre, és ez is eloszlik az első-hátsó csomagtér között. Pontos számokkal még itt is adós maradt a gyár.
Néhány értéket azért elárultak, azokat, amelyekkel folytatható a felsőfokú jelzők sora. A három hajtómotoros összkerékhajtás rendszerteljesítménye 1030 lóerő és 1365 Nm, így a Jaguar márka eddigi 91 éves történetének legerősebb rendszámos autója. A 0-100 km/óra gyorsulást 3,2 másodperc alatt tudja le a Type 01, a folytatásban a 100-180 km/óra gyorsulást 4,0 másodperc alatt teljesíti. Végsebesség-adat már nincs. Olyan számokat közöltek még, hogy a tengelyek közötti tömegeloszlás 50:50%-os, a 850 voltos nagyfeszültségű akkumulátor a maga 118 kWh-s kapacitásával akár 720 km-es WLTP hatótávolságot tesz lehetővé, az áramvonalas külsőnek köszönhetően folyamatos autópálya-tempónál (120 km/órás átlagsebességnél mért érték) 515 km realizálható. A 350 kW-os villámtöltéssel 10 perc alatt 321 km-nyi energia vételezhető.