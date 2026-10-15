Tíz év alatt megduplázódott a karambolos javításnál használt alkatrészek ára

Nem is olyan rég írtunk arról, hogy az Egyesült Államokban az infláció duplájával drágult az autójavítás, most pedig Németországból érkezett egy hír, miszerint mifelénk se jobb a helyzet. A biztosítótársaságokat tömörítő Gesamtverband der Versicherer (GDV) felmérése szerint 2016-hoz képest több mint 80%-kal drágultak meg a karambolos javításnál használt alkatrészek.

Eddig le tudták nyelni a német biztosítótársaságok a karambolos javítás rohamos drágulását, de nincs több tartalék

Fotó: Mazda

Egyelőre le tudták nyelni a karambolos javítás drágulását a biztosítók

A GDV szakemberei 20 autóalkatrész árának alakulását vizsgálták meg az utóbbi évtizedben, és amíg az infláció átlagosan évente 2,8%-volt Németországban, az autóalkatrészek évente 5,9%-ot drágultak. Elsődleges oknak a „formavédelem” nevezhető, a megfelelő védjegy megszerzése után a gyártók nem adják el a licencet az ún. utángyártóknak, csak miután már számukra nem érdekes már a típus, így az autó életének első évtizedében csak gyári alkatrészként lehet karosszériaelemet vásárolni. A színfalak mögött lezajlott hatékonyságnöveléssel magyarázható, hogy az utóbbi 10 évben mindössze 2,4%-kal emelték a biztosítási díjakat a GDV-tagok.