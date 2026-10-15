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alkatrész

Tíz év alatt megduplázódott a karambolos javításnál használt alkatrészek ára

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Jóval az infláció feletti mértékben drágult az alkatrészek ára. Ez jelentősen megdrágítja a karambolos javítást a biztosítóknak.
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Nem is olyan rég írtunk arról, hogy az Egyesült Államokban az infláció duplájával drágult az autójavítás, most pedig Németországból érkezett egy hír, miszerint mifelénk se jobb a helyzet. A biztosítótársaságokat tömörítő Gesamtverband der Versicherer (GDV) felmérése szerint 2016-hoz képest több mint 80%-kal drágultak meg a karambolos javításnál használt alkatrészek.

Jelentősen drágult a karambolos javítás költsége a megugró alkatrészárak miatt.
Eddig le tudták nyelni a német biztosítótársaságok a karambolos javítás rohamos drágulását, de nincs több tartalék
Fotó: Mazda

Egyelőre le tudták nyelni a karambolos javítás drágulását a biztosítók

A GDV szakemberei 20 autóalkatrész árának alakulását vizsgálták meg az utóbbi évtizedben, és amíg az infláció átlagosan évente 2,8%-volt Németországban, az autóalkatrészek évente 5,9%-ot drágultak. Elsődleges oknak a „formavédelem” nevezhető, a megfelelő védjegy megszerzése után a gyártók nem adják el a licencet az ún. utángyártóknak, csak miután már számukra nem érdekes már a típus, így az autó életének első évtizedében csak gyári alkatrészként lehet karosszériaelemet vásárolni. A színfalak mögött lezajlott hatékonyságnöveléssel magyarázható, hogy az utóbbi 10 évben mindössze 2,4%-kal emelték a biztosítási díjakat a GDV-tagok.

 
 

 

 

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