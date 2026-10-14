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autós hír

Keveset futott, Merkur-számlás Lada Samara került eladósorba

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Kitalálja, mennyit ér a szovjet gyártású időkapszula? Nem csak az összes eredeti számla, hanem néhány korabeli extra is jár hozzá.
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autós hírMerkur-telepkgstLada Samara
Fotó: Facebook/KorrektCars

Kicsit több mint három évvel a sorozatgyártás megindítása után, 1988 elején érkezetek meg Magyarországra a régóta várt fronthajtású, ferdehátú Lada Samara legelső példányai. Ezek még mind háromajtós kivitelek voltak 1300-as motorral és négyfokozatú váltóval (később jöttek csak a „tripla ötös” modellek). További ismertetőjegye volt a korai szériának a barna műszerfal és kárpitozás, melyet aztán már az 1300S modellnél is gusztusosabb, szürke belső váltott fel. 

Fotó: Facebook/KorrektCars

Egy ilyen, tehát az első Merkur-szállítmányokból való példány került nemrég eladósorba, a VAOL.hu által felfedezett hirdetésben friss műszaki vizsgával, nagyon megkímélt állapotban 700 ezer forintos áron hirdették (és időközben már gazdára is talált). Mindössze 48 ezer kilométert futott egyetlen családnál az autó, a két gyári kulcs mellett jár hozzá az eredeti Merkur-számla és a jótállási jegy is, ráadásul teljesen rozsdamentes a kasztni, ami nagy szó egy 38 éves Ladánál. 

Fotó: Facebook/KorrektCars

Néhány használati nyom azért látszik rajta: a védőhuzat dacára van egy-két szakadás az ülésen, megrepedt a műszerfal, az elejét pedig a képek alapján részben újrafényezték. Ezekkel kezdenie kell valamit annak, akit veteránvizsgára vinné, összeségében viszont nagyon jó alapot ad hozzá a mindvégig garázsban tartott és megvigyázott Samara. Korabeli utólagos extrái, a rádiósmagnó, a számzáras kézifékkar és a hátsó ablak oldalsó légterelői pedig csak hozzáadnak a hangulathoz.

Fotó: Facebook/KorrektCars

 

 

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