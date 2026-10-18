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Lángokban Franciaország: 1200 embert tartoztattak le, miután elszabadult az erőszak – videó

autós hír

Ki nem találnád, mit művelnek a magyar autósok vezetés közben

17 perce
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A rendőrök eléggé meglepődtek a „Figyelj az útra” razzián. Teljesen általánossá vált a telefon nyomkodása, de akadt olyan is, aki lángost evett a kormány mögött.
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Fotó: Kreszváltozás.hu/MI

Világszerte komoly probléma, hogy mindenféle egyéb tevékenység miatt az autósok nem figyelnek eléggé a vezetésre, és ez hazánkban is egyre előrébb szerepel a baleseti okok listáján. Ezért legutóbb az uniós program keretében szervezett (máskor gyorshajtásra, ittas vagy bódult vezetésre, övhasználatra is fókuszáló), egyhetes Roadpol akció középpontjában a volán mögötti veszélyes tevékenységek kiszűrése állt. Október 5-től 11-ig a „Figyelj az útra” razzián összesen 31 ezer járművezetőt ellenőriztek, és az eredmények igencsak beszédesek - derül ki a Kreszváltozás.hu bejegyzéséből.

Fotó: Kállai Márton/Szabad Föld

Legalább minden tizedik sofőr (összesen közel 3200 fő) a telefonjával foglalatoskodott vezetés közben, és köztük olyan is akadt, aki bírságolás közben sem volt hajlandó abbahagyni a kézben tartott készüléken beszélgetést, fontos hívásra hivatkozva. Ennél is aggasztóbb, hogy még többen a tekintetüket sem tartották tartósan az úton, hanem okostelefonjukon közösségi médiás platformokat böngésztek vagy videót néztek. További 780 fő másfajta tevékenységgel hívta ki maga (és mások ellen a sorsot), például fél kézzel vagy térddel kormányozva étkeztek. A két rekorder a rendőrök meglepetésére óriáshamburgert, illetve lángost evett vezetés közben. 

 

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