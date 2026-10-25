Ez fájni fog! Drasztikus lépéssel tesz keresztbe a kínai autók behozatalának az EU!

Amikor az európai autógyártók tiltakozni kezdtek a kínai autók térhódítása ellen, Brüsszelben nagy nehezen összehozták 2024-ben a piacvédő vámokat. Azonban utóbbi csak az akkumulátoros-elektromos autókra vonatkozott, úgyhogy a kínai gyártók gyorsan léptek és elkezdtek hibrid modelleket hozni kontinensünkre. Mivel ezen a téren is jelentős előnyben vannak az európai konstrukciókkal szemben (elektromos hatótávolság...), a vásárlók előszeretettel választották a plug-in hibrideket, és a jellemzően második körben érkezett öntöltő hibrideket. Az ismeretlen névért cserébe gazdag felszereltséget kaptak, a használt piaci értékesítés problémája túlnyomórészt a finanszírozó cégekre marad.

A plug-in és öntöltő hibrid kínai autók térhódítását akarja korlátozni az EU a mennyiségi korláttal

Fotó: Lővei Gergely

Arra nem gondoltak Brüsszelben, hogy nem csak Kínában készülnek kínai autók

Mára ott tartunk, hogy az EU kereskedelmi hiánya Kínával szemben eléri a napi 1 milliárd eurót, úgyhogy végre léptek Brüsszelben is. Ezúttal nem vámot vetnek ki, hanem mennyiségi korlátot szabtak. December 1-től évi legfeljebb 350 000 hibrid autót lehet behozni az EU-ba kínai gyártásból, lényegében megfelezik a 2026-ban realizálandó 800 000 darabot. Az EU persze azt szeretné, ha a határain belül készítenék a kínai gyártók autóikat, szóval a Szegeden épülő BYD gyár a korábbinál is fontosabb lesz. Az is lehet, hogy az elektromos mellett plug-in hibrid modelleket is készítenek majd nálunk - a háttérben most megy a nagy számolgatás. Még nem tudni, milyen változást okoz a piacon a mennyiségi korlát, nem tudjuk, milyen módszer szerint kapnak kvótát az egyes autómárkák, így mekkora mértékben változik az autók elérhetősége. De vannak olyan kínai márkák, amelyek ki tudják kerülni a mennyiségi korlátot, mert nem csak hazájukban termeknek – a BYD már korábban is hozott Thaiföldről elektromos autókat Európába, hogy elkerülje a védővám fizetését. Más export-orientált kínai autógyártók is rendelkeznek külföldi gyártókapacitásokkal; az autószállító hajóknak nagyjából mindegy, melyik ázsiai kikötőben töltik meg őket.

