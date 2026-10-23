Keleti fordulat: a kínai autóknál a Leapmotor beelőzte a BYD-t

A 2015-ben alapított Leapmotorban mintegy 20%-os tulajdonrésszel rendelkezik a Stellantis konszern, ami a kínai autók nemzetközi forgalmazását is intézi. Ennek keretében úgy mélyítették el a kapcsolatukat, hogy a kihasználatlan kapacitásokkal rendelkező – eddig a Lancia Ypsilon, Opel Corsa és Peugeot 208-as készült itt – zaragozai gyárban elkezdték a Leapmotor B10-es sorozatgyártását. Az itt készülő SUV-okra így nem kell megfizetni a kínai elektromos autók védővámját, illetve nem lesznek érvényesek rá a nemrég elfogadott kínai hibridautókra vonatkozó mennyiség-korlátozások.

Zaragozában megkezdték a Leapmotor B10 kínai autók gyártását, hamarosan újabb modellek jönnek

Fotó: Ernesto Ainaud / Leapmotor

Máris a bővítésen dolgozik a kínai autógyártó

De nem áll meg itt az együttműködés, hiszen a gyártásindításon bejelentették, hogy már megkezdték a kompakt B05-ös személyautó gyártásának előkészületét. Annyiból logikus ez a következő lépés, hogy a kompakt személyautó ugyanarra a műszaki alapra épül, mint a kompakt SUV. Ezt követően 2028-ban indul majd a következő Leapmotor-termék, a kis kategóriás szabadidő-autó spanyolországi gyártása, amellyel párhuzamosan annak Opel-változatát is készítik majd.

