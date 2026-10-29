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autós hír

Kiszállva őrjöngött és köpködött az agresszív BMW-s Budapesten + videó

11 perce
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Nem ismerte a jobbkéz-szabályt a 4-es kupé sofőrje, és még neki állt feljebb.
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autós hírfedélzeti kameraBpiAutósok

Egy budapesti taxis fedélzeti kamerája rögzítette az esetet, amely egy kanyarodási manőverrel és egy dudálással kezdődött, majd egészen alpári szóváltásba torkollott. A taxis zöld jelzésnél kanyarodott volna kis ívben jobbra, amikor a szemből érkező BMW vezetője balra kanyarodva elé vágott, és nem adta meg neki az elsőbbséget.

A taxis dudált, a BMW-s reakciója azonban meglehetősen indulatosra sikerült: kipattant az autójából, odament a taxishoz, majd extrém ordenáré stílusban kezdte leteremteni, még a köpködés sem maradt el. Szerencsére a konfliktus nem fajult tettlegességig. A felek végül elváltak egymástól, és mindenki folytatta az útját.

Visszafordult az M1-M7 közös szakaszán

Egy másik meghökkentő esetet is rögzített egy másik olvasónk: október 24-én, 12 óra 7 perckor az M1–M7 közös kivezető szakaszán, az OMV-kút és a McDonald’s közelében egy opeles egyszerűen a forgalommal szembe fordult, amikor be akart hajtani a közeli gyorsétterem parkolójába.

 

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