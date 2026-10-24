Fura, egyedi figura kavarhatja fel a SUV kategória állóvizét

Azóta van szoros kapcsolat a művészet és a DS között, mióta a szobrász Flaminio Bertoni anno az ötvenes évek elején megtervezte a Citroën forradalmian új limuzinját. Az anyamárkából pár évvel ezelőtt önálló prémiummárkaként kivált DS Automobiles a jövőben még különlegesebb kialakítású autókkal jelentkezik, az irányváltást az új névadási rendszer is jelzi, amely a DS No7 (ejtsd numéro 7) kompakt SUV-val egyszerre érkezik meg hazánkba.

Pallas szinten még nem kap világító orrpanelt a DS No7 kompakt SUV

Fotó: Lővei Gergely

Egyedi és nagy lett a kompakt SUV új generációja

Egy francia-magyar művészeti társaság kiállításának helyt adó budapesti Apollo Galériában nézhettük-tapogathattuk meg az új szabadidő-autó egyik első magyarországi példányát, a forgalmazó szándékosan egy Pallas felszereltségű hibridet hozott el, hogy bizonyítsa: nálunk nincs klasszikus értelemben vett alapkivitel, minden ügyfél magas színvonalú törődést kap. Apropó hibrid, eredetileg csak villanyautóként akarták piacra dobni a DS 7 örökébe lépő modellt, de még időben kapcsoltak, hogy vannak olyan élethelyzetek, ahol az állandó töltés nem megoldás, így már a piaci rajtnál is rendelkezésre áll a 145 lóerős hibrid, amelyhez jövőre egy másik, nagyobb teljesítményű változat is csatlakozik – utóbbiról még nincsenek információk.

Fotó: Lővei Gergely

Változatlan műszaki alapon nem csak látványosabb, de az elődnél pár centivel nagyobb karosszériát valósítottak meg, ami így már a kompakt- és középkategória határán egyensúlyoz. Ráadásul olyan extrákat is kínál, amelyek még a prémium középkategóriában is párjukat ritkítják: éjjellátó, aktív úthibákat érzékelő felfüggesztés (csak a villanyautóknál adják), vagy az egyébként kabriókból ismert nyakfűtés. A különleges részletek mellett még a hosszú távú autózásra is felkészítették a szabadidő-autót, például a Párizs-Montpellier közötti 760 km-es távot egy töltéssel meg tudja tenni a nagy akkumulátoros, elsőkerékhajtású DS No7 villanyautó. A próbára 20°C-os külső hőmérsékleten, 120 km/órás átlagsebességgel került sor, és 7 óra alatt ért célba a francia autó, hogy a 400 voltos nagyfeszültségű rendszer miatt csak 160 kW a töltési teljesítmény; egyedül a BMW iX3 xDrive 50-es bizonyult gyorsabbnak nála 17 perccel.