Közlekedési-balhés egyveleg hazánk útjairól

Nem is kell nagyot meríteni, hogy értékes fogásokra bukkanjunk a közlekedési sávok között: felbőszült kergetés gyalogszerrel, meneküléssel, telefonálás miatti ütközés, továbbá egy rosszul rögzített rakomány második élete.

Ebből most nem lett nagy baj

Szerencsére mindhárom eset "kiment" sérülés nélkül, ugyanakkor közös történetként figyelmeztetnek minden közlekedőt az épeszűség fontosságára.