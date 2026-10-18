Közlekedési-balhés egyveleg hazánk útjairól

Utcai kergetőzés, ráfutásos ütközés, valamint utánfutóról szétszóródó portéka is megkapja a maga hírnevét.
Nem is kell nagyot meríteni, hogy értékes fogásokra bukkanjunk a közlekedési sávok között: felbőszült kergetés gyalogszerrel, meneküléssel, telefonálás miatti ütközés, továbbá egy rosszul rögzített rakomány második élete.
Ebből most nem lett nagy baj
Szerencsére mindhárom eset "kiment" sérülés nélkül, ugyanakkor közös történetként figyelmeztetnek minden közlekedőt az épeszűség fontosságára.
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