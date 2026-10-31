Nem is gondoltuk volna, miben tud zavart okozni a láthatósági mellény

Az őszi/téli időszakban sokan tartózkodnak az utakon sötétedés után, közülük sokan használnak láthatósági mellényt. Azonban az ADAC által elvégzett vizsgálat szerint a vezetéstámogató rendszerek, köztük a gyalogosfelismerős vészféksegéd nem nagyon tud mit kezdeni az egyébként bizonyos körülmények között a jogszabályok által megkövetelt védőfelszereléssel. Hat autótípust is megvizsgáltak, közülük csak egynek nem okozott gondot a mellény.

Csak a Mercedes-Benz CLA azonosította gyalogosként a láthatósági mellényt viselő próbabábukat

Fotó: UWE RATTAY / ADAC

Nem szabad lemondani a láthatósági mellényről

A hat autótípusnál (Mercedes-Benz CLA, Tesla Model Y, BYD Seal, Hyundai Tucson, Dacia Duster és Opel Astra) először is megállapították, melyik az a sebesség, ahonnan még biztonságosan megáll az autó gyalogost érzékelve. A következő körben aztán szabványos láthatósági mellénnyel ellátott próbabábuval hajtották végre a tesztet, és szinte kivétel nélkül csak későn vagy egyáltalán nem érzékelte az autó rendszere a gyalogost. Amíg a fekete ruhában lévő gyermek-bábut az összes autó biztonságosan érzékelte, a láthatósági mellényt viselő gyermeket szinte egyik se ismerte fel – egyedüli kivétel a Mercedes-Benz CLA volt. Az ADAC javításra szólította fel az autógyártókat, mert egyértelműen szoftveres és nem hardveres problémáról van szó, értsd a vezetéstámogató rendszer nem gyalogosként azonosítja a láthatósági mellényt viselő alakot. A vezetéstámogató rendszerek legfeljebb segítenek, de nem képesek megbízhatóan helyettesíteni az emberi döntéshozatalt. A szakemberek szerint a láthatósági mellény viselése több előnnyel jár, mint rizikóval, szóval nem érdemes lemondania arról annak, aki sötétedés után közlekedik gyalogosként.