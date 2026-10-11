Ezek az autómárkák hasaltak el a megbízhatósági felmérésen

Természetesen nem csak a legjobb autómárkákat összesítették a brit WhatCar? Megbízhatósági Felmérésén, de a legrosszabbakat is, azokat, amelyekkel a tulajdonosoknak az első 5 évben a legtöbb problémája van. Ez nem mozgásképtelenséget okozó üzemzavart jelent, sokkal inkább olyan zavaró apróságokat, amelyekkel a használat közben lehet találkozni.

Az MG javult a legtöbbet, de még így is sereghajtó a WhatCar? Megbízhatósági Felmérésen

Fotó: MG

Szoftveren áll vagy bukik a megbízhatóság

Például az utolsó helyen végzett MG ugyan sokat javított a tavalyi eredményén, de 88,9%-os elégedettséggel még mindig sereghajtó. A válaszadók 28%-ánál a „nem motorelektronika” (navigáció) okozott gondot, értsd az infotainment rendetlenkedett. A második legrosszabb márka a Nissan lett, igaz, hogy a Leaf következetesen a megbízhatósági lista élén szerepel, de ugyanez nem mondható el a márka többi autójáról, az Ariya villanyautónál 39% a hibaarány, ráadásul ennek 56%-a olyan hiba volt, ami mozgásképtelenséget eredményezett. A Fiat azzal került a hátulról harmadik helyre (és 11 hellyel a testvérmárka Alfa Romeo mögé), hogy a problémák 16%-a mozgásképtelenséget idézett elő – a benzines 500-as egyébként sokkal megbízhatóbb az elektromosnál.

