Meglepő dolog történt, amikor 999 999 km-hez ért egy Toyota számlálója

Eredetileg lízingautó volt a 2006-os évjáratú Toyota Corolla Verso, mellyel eleinte két holland üzletkötő évente 70-90 ezer kilométert tett meg. A szerződés szerint 240 ezer kilométernél vissza kellett volna adni, de az alkalmazottak egyike, Jan Schol úgy döntött, hogy megvásárolja, és azóta is hű társa a japán egyterű, mellyel olykor tartós 150 km/h-val robog a német sztrádán.

Fotó: Toyota Nederland

Először a félmilliós álomhatárt lépte át a kilométerszámláló, e mérföldkövet Jan a feleségével közösen élte át, ám már ekkor is jöttek kétkedők, akik szerint a 750 ezres érték elérésére nem lesz alkalmas a Toyota. Annál is inkább, mert tulajdonosa a saját bevallása szerint nem ért az autókhoz, és a szervizekhez sem ragaszkodik görcsösen. Ha valamit javítani kell, megcsináltatja, de nem szereti túl a Versót, ugyanakkor eladni sem akarta soha az óratekerő keleti neppereknek.

Fotó: Toyota Nederland

Öt meglehetősen intenzív év után végül eljött a nagy pillanat, amikor Jan egy holland kisváros mellett félreállt az autójával, de nem műszaki hiba miatt (sosem vált mozgásképtelenné a japán egyterű). Egyszerűen meg akarta örökíteni, amikor hűséges autója a kilométerszámlálója eléri a 999 999 km-es értéket. Elkészült a fotó, aztán a számláló többé már nem mozdult: úgymond kiakadt a digitális egység, melyre számos más autómárka típusánál láttunk már példát.

Fotó: Toyota Nederland

Azóta Jan a Google Maps adatai alapján kézzel vezeti tovább a nyilvántartást, Hollandiában pedig híre ment a maratonfutó autónak. Egy szaklap munkatársai alaposan átvizsgálták, és bár túl az egymillió kilométeren számos hibát találtak (nagy kormányholtjáték, eltömődött klímahűtő, nyestek által szétrágott szigetelések stb.), meglepetésükre nem tapasztaltak olajfolyást, és rozsda sem rágta a karosszériát – csak az alsó függesztésű pótkerék korrodált.

Fotó: Toyota Nederland

Sokan gondolhatják persze az örök élet szimbólumának a Toyota egyes benzinmotorjait, csakhogy Jan autóját a 2,2 literes dízel hajtja, igaz, annak kisebb teljesítményű (és kevésbé kétes hírű) változata, részecskeszűrő nélkül. A megkérdezett szerelő szerint még legalább 300 ezer kilométert maga mögött tudhat az autó, de Jan minimum félmillió kilométerben gondolkodik, ha pedig már nem bírja, virágláda lesz a majd a Versóval, tulipánokkal beültetve.