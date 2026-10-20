Mémlavinát indított el a Tesla repülő autója

Elon Musk autógyárának egyik védjegyévé váltak a meghökkentő showműsorrá alakított modellbemutatók (igaz, ezeket rendre jókora késéssel induló tényleges gyártás követi), ám ami az új Roaster bemutatóján történt, attól a jelen lévő közönségek és a videófelvételeket megnéző millióknak is leesett az álla. Az új elektromos sportautó limitált csúcsváltozata ugyanis amellett, hogy alsó ventilátoros szívórendszere jóvoltából akár fejjel lefelé is tud haladni (például egy alagút plafonján), a SpaceX segítségével kifejlesztett hideggáz-rakétákat is kapott, így képes átugratni méretes útakadályokat, sőt, még a saját tengelye körül átfordulva légi piruettre is.

Fotó: Tesla

Természetesen a hihetetlen Tesla-mutatvány virálissá vált a közösségi médiában, és utána mémek özönét ihlette, melyek alkotói előtt a mesterséges intelligencia nyitott meg korábban nem látott távlatokat. Nem csak magánszemélyek, hanem cégek (gyorsétteremlánc, munkagép-forgalmazó és mindenekelőtt rivális autógyártók) is vicces formában újraértelmezték a videót, képtelen tárgyakat vagy járműveket reptetve-pörgetve, míg India és Pakisztán rozoga útjain egy eredeti Roaster ugratja át a dugókat, akad bele légkábelbe vagy teríti be kávéval az utasteret. Romániában pedig AI-jal egy régi Dacia 1310-est mozgattak meg a Tesla hírhedt rámpáján.

@Tesla New road signs in the making… 🏎️🔄 https://t.co/kVLcIZoYYH — Thexercisedude (@thexercisedude) October 16, 2026