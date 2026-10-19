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amg

Ez történik, ha elszabadulnak az autógyárak tervezőmérnökei

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Nagyobb karosszériával is elérhető az elektromos kupé. A Mercedes-AMG 59 éves fennállása során először készített saját szabadidő-autót.
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Amikor 59 évvel ezelőtt megalapították az AMG tuningcéget, még hírből se ismerték a szabadidő-autókat. Aztán az évek során természetesen a Mercedes-Benz gyár által felvásárolt műhely a vásárlói preferenciáknak megfelelően a magas építésű modelleket is kezelésbe vette, például a G-osztály eladásainak túlnyomó részét az AMG-változat adja. Most először készíthettek saját szabadidő-autót a Mercedes-AMG mérnökei, az eredmény az akkumulátoros-elektromos GT SUV lett.

Két- vagy három hajtómotorral szerelik a Mercedes-AMG elektromos szabadidő-autót.
A Mercedes-AMG első szabadidő-autóján debütál a gyárilag színes felnik opciója
Fotó: Mercedes-AMG

Ez az első Mercedes-AMG amely színes felnikkel is kérhető

Műszakilag az elektromos Mercedes-AMG GT rokonáról van szó, amely tágasabb karosszériát kapott. Csupa képernyő a műszerfal, a 10,2 colos műszeregység mellett a vezető felé fordított 14 colos központi- és 14 colos utas előtti képernyő is van, fizikai kapcsolók csak az AMG-módok állítására vannak az ülések közötti konzolon. Háromszemélyes a hátsó ülés, támlája ledönthető a csomagtér bővítése érdekében – tetőig pakolva 607 literes a csomagtér, ami legfeljebb 1740 literes lehet, ehhez jön még 78 literes első tároló. Számos kárpitanyag- és szín közül lehet kiválasztani a legjobban tetsző kombinációt, fényezésből a normál paletta mellett több mint 60 Manufaktur-szín áll rendelkezésre. Újdonság, hogy a felniszín is választhat (matt vanádiumezüst, matt réz, mattfekete-angyalkék, mattfekete-lime, mattfekete-narancs).

Der neue Mercedes-AMG GT SUV, Affalterbach, 2026. Mercedes-AMG GT 55 SUV | Energieverbrauch kombiniert 23,8-21,2 kWh/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 0 g/km | CO2-Klasse: A;Mercedes-AMG GT 55 SUV | Energieverbrauch kombiniert 23,8-21,2 kWh/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 0 g/km | CO2-Klasse: A* The all-new Mercedes-AMG GT SUV, Affalterbach, 2026. Mercedes-AMG GT 55 SUV | Combined energy consumption 23.8-21.2 kWh/100 km | Combined CO₂ emissions 0 g/km | CO₂ class: A;Mercedes-AMG GT 55 SUV | Combined energy consumption 23.8-21.2 kWh/100 km | Combined CO₂ emissions 0 g/km | CO₂ class: A*
Fotó: MediaPortal Mercedes-Benz AG

Az AMG.EA műszaki alapra két- vagy három hajtómotoros összkerékhajtással rendelkező szabadidő-autót építettek fel. A megfelelő mozgásáról a hidraulikus AMG Ride Control+ karosszériastabilizáló gondoskodik, ami nem csak az oldaldőlést, de a fékezésnél bólintást is szabályozza. Még V8-as motort utánzó műhang, a kapcsolásokat felidéző torpanások és a belső égésű motor rezgéseit utánzó ülésbe épített vibromotor is van a fedélzeten, így még az elektromos autó sofőrje is a teljes AMG-élményt kapja.

 

Már az alapkivitel is villámgyors, aztán ott vannak a három hajtómotoros változatok, amelyekhez nagyobb kapacitású akkumulátor is kérhető. A hátsó tengelyen kétfokozatú váltót használnak különösen rövid 1-es fokozattal a jó gyorsulás érdekében. A vegyes alumínium/acél/karbon térváznak tartó része az akkumulátor, amely 18 vagy 22 modulból áll össze. A 105 mm magas, 26 mm átmérőjű hengeres cellák jó hőleadást tesznek lehetővé, így 600 vagy 700 kW-tal van lehetőség villámtöltésre. A világ összes töltő-szabványával kompatibilis (CCS2, GB/T, CHAdeMO, CCS1, NACS) a Mercedes-AMG GT SUV, a töltő-csatlakozó ennek megfelelően világszerte változik.
 

Mercedes-AMGGT 53 SUVGT 55 SUVGT 63 SUV
Teljesítmény (LE)5448161169
Nyomaték (Nm)80018602000
Gyorsulás 0-100 km/h (s)4,23,12,7
Gyorsulás 0-200 km/h (s)14,69,97,2
Boost-idő (s)535563
Akkumulátor (kWh)106106/128106/128
Hatótávolság (km)597-668525-585/620-700525-585/620-700
Műszaki adatok
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Galéria: Akár 1159 lóerős is lehet a Mercedes-AMG új szabadidő-autója
Fotó: Mercedes-Benz
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Akár 1159 lóerős is lehet a Mercedes-AMG új szabadidő-autója

 

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