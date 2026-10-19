Figyelem: komoly változás a Mercedesnél!

Kínában hagyományosan extra tengelytávolsággal építik globális modelljeiket a német prémiumgyártók, így az akkumulátoros-elektromos Mercedes-Benz C-osztály se kerülhette el a sorsát. Amíg a világpiac számára Kecskeméten gyártott autónak 4883 mm hosszúságú a karosszériája, addig Kínában 4997 mm hosszú felépítményt használnak.

Kínába helyi technikával és lépcsős hátú befejezéssel megy a Mercedes-Benz C-osztály

Fotó: Mercedes-Benz

A hátul utazókra figyel a Mercedes-Benz

Amíg a karosszéria 94 mm-t gyarapodott, a tengelytávolságnál „csak” 89 mm a gyarapodás. Az oldalnézet átalakulása is a hátul utazók kényeztetésére utak, nem fordul olyan hirtelen lefelé a tetővonal, a hátsó ajtó mögött már épp csak jelzésértékű az ablakfelület. Nem annyira kupés a befejezés, mint a Kecskeméten gyártott változaté, az elegánsabbnak számító lépcsős hátú megjelenést akarták valósították meg a nyújtott karosszérián, ami egyébként 7 mm-rel magasabb is lett. Kínában nem csak saját karosszériát, de technikát is kap a Mercedes-Benz C-osztály, a belépő 300-as modell egy darab 313 lóerős hátsó hajtómotort kap (a globális modellnél a 300-as szint 412 lóerős), míg a 350-es (a globális modellnél nincs ilyen teljesítményszint) egy 221 lóerős első- és egy 408 lóerős hátsó hajtómotorral jön – a rendszerteljesítmény még nem ismert.

