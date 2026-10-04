Magyarországi autógyárak: Mercedes-Benz, Kecskemét

A kétezres évek elején döntött úgy a Mercedes-Benz, hogy növeli kompakt modelljeinek számát, amihez új gyárra volt szüksége. Kelet-Európában kerestek helyszínt, 2008. júniusában jelentették be, hogy az 52 város közül végül Kecskemétet választották. A lakott területtől délre, az M5 és az 5-ös út között olyan területen indult meg a beruházás 2009-ben, ahol a telekalakítást részben már elvégezték korábban egy potenciális BMW-autógyár idetelepülése miatt; a bajorok csak évtizedekkel később döntöttek hazánk mellett. 2012. márciusában indult a termelés, a B-osztályos egyterűből a Rendőrség is vásárolt egy flottányit. 2013. májusában indult a CLA-osztály gyártása, a négyajtós kupéhoz 2015. januárjában csatlakozott a Shooting Brake nevű kombi. Ezt a két modellt nálunk készítették az egész világ számára.

Kompakt és középkategóriás modelleket készítenek egy gyártósoron a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Megduplázták a Mercedes-Benz gyár kezdeti kapacitását

2016. áprilisában jelentették be a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának bővítését, 185 milliárd Ft-ból új karosszériaüzemet építenek és fejlesztik a gyártósort is. 2016. júliusában újabb bővítést jelentettek be, a gyártókapacitás megduplázása mellett már az Ipar 4.0 szellemében alakítják át az üzemet 1 milliárd euróból. 2018. májusában kezdik meg az A-osztály gyártását, szeptemberben gördül le az egymilliomodik autó a szerelőszalagról. 2019. februárjában kezdik a második generációs CLA kupé sorozatgyártását, az eddigihez hasonlóan kizárólag nálunk készül ez a típus, amelyhez szeptemberben csatlakozik a Shooting Brake kombi.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing / MediaPortal Mercedes-Benz AG

2020. júliusában kezdődik meg a plug-in hibrid autók gyártása, ami miatt kétezer munkatárs részesült továbbképzésben. Decemberben jelentik be, hogy egy évvel később már akkumulátoros-elektromos autók is készülnek majd Kecskeméten, az EQB 2021. októberétől van a palettán. Közben elindítják a korábban bejelentett kapacitásbővítés munkálatai egy 23 000 négyzetméteres présüzem építésével. 2024. októberében készül el a kétmilliomodik Mercedes-Benz hazánkban. 2026. júliusában avatják fel a kibővített gyárat, ami a márka első teljesen rugalmas üzeme, ahol egyszerre készülnek az MMA műszaki alapra épülő kompakt és az MB.EA alapú középkategóriás modellek. Ekkor indul az akkumulátoros-elektromos Mercedes-Benz C-osztály sorozatgyártása. A fejlesztésnek köszönhetően a kecskeméti a német márka második legnagyobb gyára, csak a kínai üzem haladja meg az éves gyártókapacitását.