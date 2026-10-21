Az utasokról is közöl információt a legújabb balesetvédelmi fejlesztés

Bármelyik kereszteződésben megtörténhet olyan baleset, amellyel a Mercedes-Benz villanyautóinak biztonságát demonstrálja. Egy hibrid CLA Shooting Brake oldalról talál el egy akkumulátoros-elektromos CLA kupét, miközben mindkét jármű 56 km/órás tempóval halad. Annyiból módosította a feltételeket a gyár, hogy deaktiválta azokat a vezetéstámogató rendszereket (vészféksegéd), amelyek a gyakorlatban enyhítették volna az ütközésnél fellépő energiát. Mivel oldalirányból van a legkisebb távolság az akkumulátor és az autó széle között, ebből az irányból a legfontosabb a védelem.

A hardveres és szoftveres védelem mellé jön a mentőegységek munkáját megkönnyítő szolgáltatás a Mercedes-Benznél

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Könnyű sérülésekkel megúszták a Mercedes-Benz utasai

Mindkét autó utascellája épségben maradt az ütközés során, az autókban elhelyezett nyolc darab próbabábu (négy felnőtt és négy gyermek) által 150 mérési ponton rögzített adatok az úgynevezett biomechanikus határok alatt maradtak, tehát alacsony az esélye a súlyos sérülésnek. A padló alá beépített akkumulátort se érte sérülés. Ez egy olyan törésteszt volt, ami egyébként nem szerepel az EuroNCAP protokollban, de a Mercedes-Benz kutatása szerint nagyon is reális szituációt jelent. A német cég 1969 óta vizsgál közúti baleseteket, eddig mintegy 6000 helyzetet elemeztek ki részletesen a szakértői Németországban, Kínában és Indiában. A gyakorlatban végrehajtott töréstesztek mellett az ilyeneket leggyakrabban számítógépes szimulációban vizsgálják, egy-egy új modell fejlesztése során 15 000 ilyen vizsgálatot végeznek, míg a gyakorlatban évi 150 töréstesztet hajtanak végre.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Az itt szerzett tapasztalatok alapján 2027-ben indítják el a Mercedes-Benz Rescue Intelligence szolgáltatást, amelynél az automatikus segélyhívó nem csak a jogszabályban előírt információkat (helyszín) közli a mentést koordináló központtal, de az utasok számáról, a légzsákok és övek állapotáról, a nagyfeszültségű akkumulátor és a nagyfeszültségű rendszer állapotáról is küld adatokat. A baleset helyszínére siető tűzoltók így már például előre tudják, hogy hány ember mentésére kell felkészülni, illetve szükséges-e az oltólándzsa bevetése.