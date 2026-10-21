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baleset

Az utasokról is közöl információt a legújabb balesetvédelmi fejlesztés

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Két CLA-t áldoztak fel a biztonság oltárán. A Mercedes-Benz új szolgáltatással segíti a mentőegységek munkáját.
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balesetMercedes-Benzcla-osztályautós hírtörésteszt

Bármelyik kereszteződésben megtörténhet olyan baleset, amellyel a Mercedes-Benz villanyautóinak biztonságát demonstrálja. Egy hibrid CLA Shooting Brake oldalról talál el egy akkumulátoros-elektromos CLA kupét, miközben mindkét jármű 56 km/órás tempóval halad. Annyiból módosította a feltételeket a gyár, hogy deaktiválta azokat a vezetéstámogató rendszereket (vészféksegéd), amelyek a gyakorlatban enyhítették volna az ütközésnél fellépő energiát. Mivel oldalirányból van a legkisebb távolság az akkumulátor és az autó széle között, ebből az irányból a legfontosabb a védelem. 

A Mercedes-Benz Rescue Intelligence fontos információkat közöl a balesetet szenvedett autóról a mentőegységekkel.
A hardveres és szoftveres védelem mellé jön a mentőegységek munkáját megkönnyítő szolgáltatás a Mercedes-Benznél
Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Könnyű sérülésekkel megúszták a Mercedes-Benz utasai

Mindkét autó utascellája épségben maradt az ütközés során, az autókban elhelyezett nyolc darab próbabábu (négy felnőtt és négy gyermek) által 150 mérési ponton rögzített adatok az úgynevezett biomechanikus határok alatt maradtak, tehát alacsony az esélye a súlyos sérülésnek. A padló alá beépített akkumulátort se érte sérülés. Ez egy olyan törésteszt volt, ami egyébként nem szerepel az EuroNCAP protokollban, de a Mercedes-Benz kutatása szerint nagyon is reális szituációt jelent. A német cég 1969 óta vizsgál közúti baleseteket, eddig mintegy 6000 helyzetet elemeztek ki részletesen a szakértői Németországban, Kínában és Indiában. A gyakorlatban végrehajtott töréstesztek mellett az ilyeneket leggyakrabban számítógépes szimulációban vizsgálják, egy-egy új modell fejlesztése során 15 000 ilyen vizsgálatot végeznek, míg a gyakorlatban évi 150 töréstesztet hajtanak végre. 

Mercedes-Benz ist der erste Automobilhersteller, der öffentlich einen Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kreuzungscrashtest in dieser Konstellation live zeigt: Ein Mercedes-Benz CLA Shooting Brake mit elektrifiziertem Verbrennungsmotor fährt in die Fahrerseite eines vollelektrischen Mercedes-Benz CLA. Beide Serienfahrzeuge fahren mit jeweils 56 km/h. Der aus dem realen Unfallgeschehen abgeleitete Versuch veranschaulicht den Real-Life-Safety-Ansatz von Mercedes-Benz. Mercedes-Benz is the first car manufacturer to publicly demonstrate a live vehicle-to-vehicle intersection crash test in this configuration: a Mercedes-Benz CLA Shooting Brake with an electrified combustion engine strikes the driver’s side of an all-electric Mercedes-Benz CLA. Both production vehicles are travelling at 56 km/h. Derived from real-world accident data, the test demonstrates the Mercedes-Benz Real-Life Safety approach.
Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Az itt szerzett tapasztalatok alapján 2027-ben indítják el a Mercedes-Benz Rescue Intelligence szolgáltatást, amelynél az automatikus segélyhívó nem csak a jogszabályban előírt információkat (helyszín) közli a mentést koordináló központtal, de az utasok számáról, a légzsákok és övek állapotáról, a nagyfeszültségű akkumulátor és a nagyfeszültségű rendszer állapotáról is küld adatokat. A baleset helyszínére siető tűzoltók így már például előre tudják, hogy hány ember mentésére kell felkészülni, illetve szükséges-e az oltólándzsa bevetése.

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Galéria: Új szolgáltatással javítja autóinak biztonságát a Mercedes-Benz
Fotó: Mercedes-Benz
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Új szolgáltatással javítja autóinak biztonságát a Mercedes-Benz

 

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