Szétfűrészelték ezt a klasszikus Minit, hogy mindenki odafigyeljen rá!

A Crayford karosszériaépítő céget a 1959-ben alapították, első munkájuk a Mini kabrió-átépítése volt, az évek során aztán rengeteg egyéb egyedi karosszériát is készítettek. Utolsó nagy sikerük a nyolcvanas évek elején készített Fiesta kabrió volt. A cég 2023-ban adott életjelet magáról a klasszikus Mini strandautó-változatának bemutatásával, amelynek most készültek el a szériaváltozatával.

A strandautó-átépítés során üzembiztosabbá is teszik a klasszikus Minit a Crayfordnál

Fotó: Carl Thomson Photography / Crayford

Üzembiztossá teszik a Mini Mojito működését

A Mini Mojito esetén nemcsak a karosszériát alakítják át, de a technikán is végrehajtanak olyan módosításokat, amelyek megkönnyítik a használatot. Az üléseket a jachtokon használt Sunbrella kárpittal vonják be, a padlóra csúszásgátló Flexiteek bevonat kerül, a tetőbe Webasto vászontetőt szerelnek. Az alap-átépítésért – amikor a karosszériát nem kell restaurálni, csak átalakítani – 35 000 fontot kérnek, és bőven lehet költeni extrákra.

Választható például automatikus váltó 1500 fontért, vagy épp 1,3 literesre növelt és befecskendezős motor 3500 fontért, vagy épp Mini Mk1 megjelenési csomag 3000 fontért. Dolgoznak akkumulátoros-elektromos hajtás opción is, ennek árát később árulják el. Persze az ügyfél kívánságait messzemenően teljesítik, ha győzi a pénztárcája, így nem valószínű, hogy lesz két egyforma Crayford Mini Mojito.

