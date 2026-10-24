Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
mini

Szétfűrészelték ezt a klasszikus Minit, hogy mindenki odafigyeljen rá!

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Megtartják a tetőt, de eltávolítják az oldalfalat. A Crayford által épített Mini Mojito esőálló strandautóként hoz újat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
minicrayfordmini mojitoklasszikus miniveteránautós hír

A Crayford karosszériaépítő céget a 1959-ben alapították, első munkájuk a Mini kabrió-átépítése volt, az évek során aztán rengeteg egyéb egyedi karosszériát is készítettek. Utolsó nagy sikerük a nyolcvanas évek elején készített Fiesta kabrió volt. A cég 2023-ban adott életjelet magáról a klasszikus Mini strandautó-változatának bemutatásával, amelynek most készültek el a szériaváltozatával.

Már dolgoznak az elektromos átépítésen is, de egyelőre csak benzinmotorral készül a Mini Mojito.
A strandautó-átépítés során üzembiztosabbá is teszik a klasszikus Minit a Crayfordnál
Fotó: Carl Thomson Photography / Crayford

Üzembiztossá teszik a Mini Mojito működését

A Mini Mojito esetén nemcsak a karosszériát alakítják át, de a technikán is végrehajtanak olyan módosításokat, amelyek megkönnyítik a használatot. Az üléseket a jachtokon használt Sunbrella kárpittal vonják be, a padlóra csúszásgátló Flexiteek bevonat kerül, a tetőbe Webasto vászontetőt szerelnek. Az alap-átépítésért – amikor a karosszériát nem kell restaurálni, csak átalakítani – 35 000 fontot kérnek, és bőven lehet költeni extrákra.

 

Választható például automatikus váltó 1500 fontért, vagy épp 1,3 literesre növelt és befecskendezős motor 3500 fontért, vagy épp Mini Mk1 megjelenési csomag 3000 fontért. Dolgoznak akkumulátoros-elektromos hajtás opción is, ennek árát később árulják el. Persze az ügyfél kívánságait messzemenően teljesítik, ha győzi a pénztárcája, így nem valószínű, hogy lesz két egyforma Crayford Mini Mojito.
 

Galéria: Strandautóként születik újjá a klasszikus Mini
Fotó: Crayford
1/19
Strandautóként születik újjá a klasszikus Mini

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!