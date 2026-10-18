Nagyon sokakat érintő bicikliút épül Budapesten

Október 19-én hétfőn elindul a Szent Gellért rakpart Rudas Gyógyfürdővel szemközti oldalán (az észak felé tartó úttesten) a legújabb budapesti bicikliút-építés: szétválasztják a gyalogosok és a kerékpárosok forgalmát, utóbbiak kétirányú sávja az úttestről leválasztott részre kerül át, természetesen attól korláttal elválasztva. Ott amúgy mindeddig parkolóhelyek voltak kialakítva a BKK szerint „gyér kihasználtsággal”, de azért borítékolható, hogy az autósoknak kevésbé lesz örömteli a változás. Szerencsére a beruházás nem érinti a túloldali, közvetlenül a Rudas gyógyfürdő előtt kialakított parkolóhelyeket.

Fotó: Facebook / BKK - Budapesti Közlekedési Központ

Nagyon régóta ismert probléma a budai Duna-korzó Szabadság híd és Erzsébet híd közötti, turisták által is sűrűn látogatott közös gyalogos- és kerékpársávjának zsúfoltsága, ahol rendszeresek a konfliktusok a sétálók, a bringások és újabban a rolleresek között. A különféle közlekedési módok szétválasztása már a 2022-2023 közösségi költségvetés lakossági szavazásán nyertes ötletté vált, ám a komplex beruházásra mindeddig nem született megoldás. Most a leginkább kritikus, 260 méter hosszú szakaszon orvosolják a problémát azzal, hogy a sétány csak a gyalogosoké lesz, a kerékpársáv pedig a fasor és a villamosmegálló közé kerül át.